Il Mistero dei Templari: Nicolas Cage tornerà in un nuovo capitolo?

Nicolas Cage potrebbe tornare a interpretare un ruolo che molti fan hanno amato, ovvero quello di Benjamin Franklin Gates in Il Mistero dei Templari, in un quarto capitolo della saga iniziata nel 2004.

Nicolas Cage nel film Il mistero dei templari

Secondo il sito We Got This Covered, nonostante il poco apprezzamento da parte della critica, i fan hanno portato i capitoli de Il mistero dei templari ad avere un discreto successo al botteghino, quindi potrebbe non essere tanto strano che arrivi presto un quarto film dedicato al personaggio di Nicolas Cage. Secondo le fonti del sito web, gli stessi che confermarono l'uscita de Il Mistero dei Templari 3, Disney vorrebbe continuare la saga prossimamente, intraprendendo un'altra caccia al tesoro.

Prima di far questo, però, Disney dovrà attendere l'uscita de Il Mistero dei Templari 3, che ha avuto non pochi problemi. La produzione del terzo film, infatti, è rimasta bloccata per un tempo molto lungo e ancora non si sanno i motivi precisi, ma alcune fonti, come The Hollywood Reporter, hanno svelato che la pellicola potrebbe anche essere rilasciata unicamente su Disney+ senza passare prima per le sale. Detto questo, è probabile che Il Mistero dei Templari 3 veda la luce alla fine del 2021 o agli inizi del 2022.

Al momento non ci sono conferme certe da parte dello studio, ma i fan della saga possono comunque sperare che Disney abbia in programma di portare di nuovo sul grande schermo le avventure di Benjamin Franklin Gates.