Il mistero dei templari 3 ha concrete possibilità di essere girato? Justin Bartha condivide la sua opinione

Andando oltre l'accoglienza generalmente positiva de Il mistero dei templari - La serie, questo nuovo progetto targato Disney+ ha riportato sul set anche una vecchia gloria della saga: Justin Bartha. Durante una recente intervista con Variety l'attore ha rivelato quello che ha provato nei confronti della serie, anticipando la possibilità di un terzo film.

Quando gli è stato chiesto se avesse mai riflettuto sulla vita di Riley Poole, il suo personaggio ne Il mistero dei templari, e su quello che avrebbe potuto fare nei 15 anni di stacco dall'ultimo film, lui ha detto: "Non proprio! Ma in senso narrativo abbiamo cercato di far decollare il terzo film per un bel po'. Jon Turtletaub, il regista, e io, in passato, scrivevamo alcune cose insieme e riflettavamo su come sarebbe stato un terzo capitolo della serie. Ci sono stati momenti in cui ci siamo chiesti cosa stesse succedendo esattamente e cosa significasse per il tesoro che avrebbero cercato. Ma non siamo mai arrivati ​​​​al punto di rispondere a domande sulla sua vita privata e cose del genere".

Successivamente gli è stato chiesto cosa aveva pensato quando la Disney aveva cominciato a delineare la nuova strada seriale de Il mistero dei templari: "All'inizio ero scettico se devo essere onesto. Quando ho guardato oltre il mio scetticismo iniziale sono rimasto entusiasta nel vedere cosa sarebbe stato. Ora ho dei figli e sono alla disperata ricerca di qualcosa da guardare con loro. Abbiamo realizzato l'originale Il mistero dei templari quasi 20 anni fa, e quei due film sono gli unici due che ho realizzato e le mie figlie possono guardare. Poter fare qualcosa che loro potessero guardare mi ha spinto a superare lo scetticismo. Conosco i Wibberley da molto tempo, e Jon e Jerry erano coinvolti. Sapevo che il cuore era al posto giusto e avrebbero rispettato lo spirito del franchise. Ad essere onesti non sono saltato a bordo subito, ma dopo aver parlato con loro e aver guardato le mie figlie, è stato difficile voltargli le spalle".

Riallacciandosi alle recenti dichiarazioni di Jerry Bruckheimer riguardo all'esistenza di una sceneggiatura per il terzo film, l'attore ha quindi risposto: "C'è una sceneggiatura. Questo è tutto ciò che dirò. Ci sono state sceneggiature diverse, in realtà, stiamo aspettando che tutte le stelle si allineino. Avevo visto qualcosa qualche tempo fa, ed era solida, ma l'eroe non celebrato che non viene menzionato tanto è Jon Turtletaub. Quei film sono davvero un'estensione del suo essere. È molto intelligente e divertente e ha una vivacità che rispecchia il tono delle pellicole in questione".