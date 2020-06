Il miglio verde: Stephen King, ecco cosa pensa del film lo scrittore

Stephen King ha definito Il miglio verde "l'adattamento cinematografico più fedele al suo lavoro, in assoluto" durante un'intervista presente negli extras della versione in DVD del film, prodotto, scritto e diretto da Frank Darabont. Nel corso degli anni lo scrittore ha parlato positivamente della pellicola in moltissime diverse occasioni.

King ha affermato che Tom Hanks era semplicemente perfetto per la parte di Paul e che il regista, di cui ha sempre lodato il lavoro svolto per il film, non avrebbe potuto scegliere un attore più adatto. A proposito qui potete leggere la nostra spiegazione del finale de Il miglio verde, con considerazioni sui personaggi di Paul Coffey e Paul Edgecombe e le loro condanne.

Il miglio verde: una scena del film

Lo scrittore, d'altro canto, in passato aveva criticato The Shining di Kubrick sin dall'inizio, affermando: "Ho sempre ammirato Kubrick e avevo grandi aspettative per il progetto, ma sono rimasto profondamente deluso dal risultato finale. Alcune parti del film sono agghiaccianti e spaventose mentre altre sono noiose e piatte."

A proposito della storia del film lo scrittore ha dichiarato: "Beh, Il miglio verde è impregnato da una sensazione secondo qui lo spirito dell'essere umano sopravvive anche nelle peggiori circostanze. La vita non può essere più difficile di quanto lo sia nel braccio della morte e io credo che più le cose diventano complicate maggiore è la possibilità per l'animo umano di risplendere."