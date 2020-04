Il miglio verde: stasera su Premium Cinema Emotion il film con Tom Hanks

Stasera su Premium Cinema Emotion alle 21:15 va in onda Il miglio verde, il film tratto da un romanzo omonimo di Stephen King con Tom Hanks ed uno strepitoso Michael Clarke Duncan.

Il film è la storia della vita narrata in prima persona da Paul ad Elaine. Paul era capo delle guardie del braccio della morte nel penitenziario di Cold Mountain e come tale aveva il compito di accompagnare i detenuti lungo il "Miglio Verde", un corridoio che portava alla stanza della sedia elettrica. Un corridoio verde speranza racchiuso tra le mura di un luogo di morte, simbolo di un miracolo che ha preso vita con John, un uomo di colore ingiustamente accusato di omicidio e con poteri soprannaturali. Una storia che non manca di colpi di scena e di un finale davvero commovente.

Protagonista del film è Tom Hanks nei panni di Paul, Elaine è interpretata da Eve Brent, John è Michael Clarke Duncan. Gli altri attori che ritroviamo nel ricchissimo cast sono David Morse, Bonnie Hunt, James Cromwell, Michael Jeter e Sam Rockwell. Il film è diretto da Frank Darabont, il soggetto tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King è stato adattato dallo stesso regista che ne ha scritto la sceneggiatura.

Il miglio verde è stato distribuito in Italia per la prima volta il 10 marzo del 2000. Apprezzatissimo dal pubblico e dalla critica, la pellicola ha ricevuto quattro nomination all'Oscar del 2001 tra cui quella del miglior film.