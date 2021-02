Il mago di Oz: Nicole Kassell alla regia del nuovo film

Il Mago di Oz, il romanzo di L. Frank Baum, sarà al centro di un nuovo film e alla regia ci sarà Nicole Kassell, recentemente impegnata dietro la macchina da presa di Watchmen.

Il progetto verrà prodotto da New Line in collaborazione con Temple Hill, potando contare sulla presenza dell'esperto Marc Platt nel team che realizzerà il lungometraggio.

La regista Nicole Kassell ha vinto grazie alla serie Watchmen, di cui ha diretto tre delle nove puntate, un DGA Award.

New Line ha compiuto una lunga ricerca per trovare la persona giusta a cui affidare il remake del film Il mago di Oz e i produttori hanno poi scelto la filmmaker grazie all'incredibile lavoro compiuto con l'adattamento televisivo della graphic novel che l'ha vista coinvolta in ogni fase della produzione.

Il romanzo alla base del progetto è stato pubblicato nel 1900 e ha ispirato la creazione di altri 13 libri, oltre a numerosi lungometraggi e progetti di vario tipo, tra cui quello con star Judy Garland. L'opera fa parte del catalogo di Warner Bros e le bozze della sceneggiatura sono state firmate da Darren Lemke, e dalla coppia composta da Neil Widener e Gavin James.

Kassell ha dichiarato: "Sono incredibilmente onorata nell'unirmi a Temple Hill e New Line nel portare questo amato classico sullo schermo. Il musical del 1939 farà parte del mio DNA e sono entusiasta e onorata nell'avere la responsabilità di immaginare una nuova versione di questa storia leggendaria. L'opportunità di esaminare le tematiche originali - la ricerca di coraggio, amore, saggezza e della propria casa - sembra più attuale che mai".