Il Mago di OZ: le scarpette rosse di Dorothy vendute per una cifra record

Nel corso del weekend uno dei pezzi più iconici della storia del cinema è stato venduto per un prezzo da capogiro, ovvero le scarpette rosso rubino di Judy Garland ne Il Mago di Oz.

Un paio di scarpette di rubino indossate da Judy Garland nel film Il mago di Oz del 1939 hanno raggiunto il record assoluto di vendita all'asta per i cimeli del mondo dello spettacolo, sabato pomeriggio, per 28 milioni di dollari.

La vendita è stata curata dalla Heritage Auctions di Dallas. Con il premio dell'acquirente, il totale è di 32,5 milioni di dollari e l'acquirente rimane attualmente anonimo.

Il banditore Mike Sadler ha annunciato sul podio, al termine dell'asta, che le scarpette avevano superato di gran lunga il precedente record d'asta di 5,52 milioni di dollari per l'abito bianco con cavezza disegnato da William Travilla e indossato da Marilyn Monroe nel film "The Seven Year Itch" del 1955. Anche quel costume è stato venduto da Heritage nel 2011 e faceva parte della famosa collezione di Debbie Reynolds.

L'acquisto record delle scarpette da parte di DiCaprio e Spielberg

Il mago di Oz (1939): Le celebri scarpette rosse del film

"Non c'è paragone tra le scarpette di rubino di Judy Garland e qualsiasi altro pezzo di memorabilia hollywoodiana", ha dichiarato Joe Maddalena, vicepresidente esecutivo di Heritage Auctions, in una dichiarazione rilasciata dopo la vendita.

"Il risultato mozzafiato riflette l'importanza dei film e dei cimeli cinematografici per la nostra cultura e per i collezionisti. È stato un privilegio per tutti noi di Heritage essere parte dell'epico viaggio delle pantofole oltre l'arcobaleno e verso una nuova casa".

Si sa che esistono altre tre paia di scarpette di rubino. Un paio si trova al National Museum of American History dello Smithsonian Institution di Washington, mentre nel 2012 Leonardo DiCaprio e Steven Spielberg hanno guidato un consorzio di acquirenti nell'acquisto di un paio di scarpette di rubino.

Il Mago di Oz: 10 inquietanti retroscena sul classico di Hollywood

La cifra record per l'acquisto dichiarata è di 2 milioni di dollari, da inserire nella collezione permanente dell'Academy Museum of Motion Picture Arts & Sciences. Si ritiene che un terzo paio sia di proprietà di un collezionista privato.

Concepite dal famoso costumista Adrian per il film, tutte e quattro le paia sono state progettate come décolleté con tacco basso realizzate in faille di seta rossa e completamente impreziosite da paillettes cremisi e sormontate da piccoli fiocchi.

Furono realizzate dalla Innes Shoe Company, che un tempo risiedeva all'angolo tra Hollywood Boulevard e Wilcox a Hollywood. Sebbene ogni paio sia stato utilizzato per scopi diversi durante le riprese, come il ballo o i primi piani, Sadler ha confermato sul podio che il paio in vendita è apparso sullo schermo.

Judy Garland con Jack Haley, Ray Bolger e Bert Lahr in una scena de Il mago di Oz

Anche la provenienza di questo quarto paio, che Heritage stimava di vendere per 3 milioni di dollari e oltre, potrebbe aver contribuito al totale finale. Le iconiche scarpette erano esposte nel 2005 al Judy Garland Museum di Grand Rapids (Minnesota), città natale della star, quando sono state rubate in un'operazione di furto con scasso.

Sono state in seguito recuperate, dopo che l'FBI ricevette una segnalazione nel 2018 e successivamente sono state autenticate dallo Smithsonian prima di essere consegnate all'asta.

Insomma, le scarpette di rubino sono state senza dubbio la star del pomeriggio. Visto il totale finale, Sadler ha dichiarato che questo paio di scarpe indossate dalla Garland sono sicuramente il pezzo più iconico della storia del cinema.