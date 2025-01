Da Star Wars a James Bond: ecco 5 oggetti di scena iconici spariti misteriosamente

Molti elementi contribuiscono a rendere magico un film, ma sono gli oggetti di scena a fare la differenza sul set. Gli oggetti di scena svolgono un ruolo importante nei film, contribuendo a creare look iconici, a dare ai personaggi le loro caratteristiche principali.

Gli oggetti di scena sono spesso importanti per i film e sviluppano una tale importanza per la cultura pop da diventare oggetti da collezione che valgono un sacco di soldi e a volte finiscono per essere i protagonisti delle loro stesse storie. Hollywood è piena di storie di oggetti iconici del cinema che sono stati persi, rubati o che sono semplicemente scomparsi.

A volte la verità è più strana della finzione, o almeno altrettanto interessante. Dalla storia selvaggia delle scarpette di rubino di Dorothy del Mago di Oz alla saga di un'auto rubata di James Bond, fino all'intramontabile mistero della statua de Il falco maltese e altro ancora, ecco cinque iconici oggetti di scena perduti e cosa ne è stato di loro.

Il mistero della statuetta del Falcone Maltese

Humphrey Bogart in una foto promozionale per Il mistero del falco

Nel film del 1941 Il Mistero del Falco, Sam Spade, interpretato da Humphrey Bogart, si imbarca in una ricerca ad alto rischio di una statuetta di falco tempestata di gioielli - il Falcone maltese. Il film scritto e diretto da Jack Huston è un classico assoluto, è stato uno dei primi 25 film scelti dalla Biblioteca del Congresso per il National Film Registry in quanto "culturalmente, storicamente o esteticamente significativi.

Però è la storia dell'oggetto di scena della statuetta del falco che potrebbe essere uno degli aspetti più interessanti del film. Per la pellicola sono state realizzate diverse statuette, ma nel corso degli anni sono apparse diverse versioni del falco, tra cui una versione in metallo da 45 libbre e altre più leggere in gesso.

La pesante versione in piombo è stata acquistata dal magnate dei casinò Steve Wynn per 4,1 milioni di dollari nel 2013 e sarebbe stata autenticata da un archivista della Warner Bros. come quella autentica utilizzata nel film. Tuttavia, ci si chiede ancora se siano stati utilizzati uccelli di gesso o se qualcuno possieda effettivamente l'oggetto di scena originale. L'unica cosa che si può dire della statuetta del falco è che si tratta di uno degli oggetti di scena più preziosi della storia del cinema e anche il suo mistero è piuttosto grande.

Una nuova speranza per la Morte Nera di Star Wars

Obi-Wan Kenobi: Darth Vader nel terzo episodio

Una delle cose belle di Star Wars è che si tratta di un franchise che utilizza effetti pratici. Anche se in questo caso un pezzo estremamente iconico della storia del cinema e della saga di Star Wars, è finito nella spazzatura, letteralmente.

Il modello originale della Morte Nera di Star Wars: Una Nuova Speranza non era esattamente considerato una priorità per la conservazione quando il film è stato terminato, ma è stato salvato dall'essere buttato via da un impiegato del magazzino. Alla fine, il modellino è arrivato in un negozio di antiquariato dove un fan lo ha notato ma non è riuscito a comprarlo.

L'oggetto di scena finì per essere venduto a uno spettacolo musicale country western e, alla sua chiusura, il fan fece in modo di acquistare l'oggetto di scena che ormai era stato usato come bidone della spazzatura. Dopo essere stato salvato dall'appassionato, il modello originale della Morte Nera è stato restaurato ed esposto nei musei. C'è da sottolineare che, quando il fan ha individuato il modello nel negozio di antiquariato, ha contattato la Lucasfilm per informarla dell'oggetto di scena, e lo studio ha dichiarato all'epoca che l'oggetto era stato distrutto.

Furti di bestiame sul set di World War Z

World War Z: teaser poster

In World War Z, Brad Pitt interpreta Gerry Lane, un ex investigatore delle Nazioni Unite che si ritrova a malincuore di nuovo in azione per cercare una cura all'improvvisa pandemia di zombie. Il film del 2013 è stato un successo al botteghino visto che è la pellicola sugli zombie che ha incassato di più in assoluto.

Però, c'è un particolare che salta all'occhio, ovvero World War Z è stato anche al centro di quella che potrebbe essere la più insolita rapina di bestiame del cinema. Tra gli oggetti di scena del film, infatti, c'erano un paio di mucche in fibra di vetro che sono state utilizzate per trasformare un campo in Scozia in una Philadelphia devastata dalla guerra, un luogo in cui il personaggio di Pitt vive prima dell'epidemia zombie.

Le mucche, che in realtà non assomigliavano a mucche vere, ma più che altro alla loro sagoma, sono state inspiegabilmente rubate dal set, nonostante una guardia di sicurezza fosse in servizio al momento del furto. L'accaduto si è svolto nel 2011. Quasi 14 anni dopo, il destino delle mucche rimane un mistero.

L'Aston Martin scomparsa di James Bond

Aston Martin

Non mancano gli oggetti davvero iconici associati a James Bond, ma uno di quelli più interessanti potrebbe essere l'auto dell'agente 007, in particolare l'Aston Martin DB5 presente sia in Goldfinger che in Thunderball. Sono state costruite quattro DB5, due utilizzate per le riprese e due per scopi promozionali; tra le auto delle riprese, il telaio numero DP/2161/1 è stato dotato di vari gadget per il film. Dopo le riprese, fu spogliata di tutte le armi e i gadget, apparve nel film The Cannonball Run del 1981 e fu infine venduta. Ed è qui che l'Aston Martin si lancia in una vera e propria avventura.

Nel 1986, un uomo d'affari di nome Anthony Pugliese acquistò il veicolo a un'asta di Sotheby's a New York per 275.000 dollari. Nel giugno del 1997, però, il veicolo scomparve misteriosamente da un hangar custodito in un aeroporto di Boca Raton, in Florida. Negli anni successivi al furto, sono state avanzate numerose teorie sull'auto, tra cui quella che fosse stata rubata da un vero e proprio cattivo di Bond.

Tuttavia, la sua ubicazione è rimasta un mistero per 25 anni fino a quando, nel 2022, è stato confermato che il veicolo era stato localizzato in un "ambiente privato" in Medio Oriente. Non sono stati rivelati dettagli su dove si trovi esattamente il veicolo o sulle circostanze in cui è arrivato lì, né è stato recuperato. L'identità del veicolo è stata autenticata da un autenticatore anonimo e, secondo Christopher Marinello di Art Recovery International, che si occupa del caso dal 2007, non si ritiene che l'attuale proprietario del veicolo fosse a conoscenza del furto quando lo ha acquistato.

Le scarpette di rubino di Dorothy del Mago di Oz

Il mago di Oz (1939): Le celebri scarpette rosse del film

Una delle storie più assurde su un oggetto di scena cinematografico hollywoodiano perduto potrebbe appartenere alle scarpette di rubino di Dorothy del film Il mago di Oz del 1939. Sebbene le varie paia di scarpette di rubino del film siano una storia a sé stante, qui ci dedicheremo a raccontare quella del paio di scarpette che finirono per essere vendute a Michael Shaw e che vennero esposte come parte della mostra "Hollywood on Tour" di Shaw negli anni Ottanta.

Le scarpe, in vari momenti, sono state prestate al Judy Garland Museum di Grand Rapids, nel Minnesota, per essere esposte, come nel 2005, nell'ambito di una mostra di 10 settimane per l'annuale Judy Garland Festival. Tuttavia, dopo essere state esposte per una sola settimana, le scarpe sono state rubate e sono scomparse senza lasciare traccia fino al 2017, quando qualcuno si è fatto avanti, dicendo all'assicuratore delle scarpe di conoscerne l'ubicazione.

Le scarpe sono state recuperate in un'operazione dell'FBI nel 2018. L'uomo che ha rubato le scarpette, Terry Martin, le avrebbe rubate perché gli era stato detto che erano fatte di rubini veri e il loro prezzo assicurativo di 1 milione di dollari lo aveva convinto di questa idea.

Tuttavia, quando si è reso conto che le scarpe erano in realtà ornate di paillettes, se ne è sbarazzato. Martin è stato incriminato per furto di opere d'arte, ma il recupero delle scarpe non è la fine della storia. Come parte del processo di autenticazione, le scarpe sono state esaminate dallo Smithsonian, che ha anche un paio di pantofole di rubino in mostra, e a quel punto si è svelato un segreto: le pantofole di Shaw e quelle dello Smithsonian si incrociano, o più semplicemente sono gemelle non corrispondenti.

Judy Garland con Ray Bolger, Jack Haley e Bert Lahr ne Il mago di Oz (1939)

Le scarpette recuperate sono state vendute all'asta per 32,5 milioni di dollari a dicembre, ma la storia ha un ultimo colpo di scena. All'inizio del mese è stato reso noto che l'uomo accusato di aver nascosto le scarpette rubate per quasi 13 anni - Jerry Hal Saliterman - intende dichiararsi colpevole di furto di un'opera d'arte importante e di manomissione di testimoni per il suo ruolo nella vicenda. Martin si era già dichiarato colpevole nell'ottobre 2023 ed era stato condannato a scontare la pena a causa delle sue cattive condizioni di salute nel gennaio 2024.