Wicked, le scarpette nel film non sono rosse: ecco perché

Uno dei dettagli più iconici de Il mago di Oz di Victor Fleming sono le scarpette rosse indossate da Dorothy (Judy Garland), prese dalla Strega Cattiva dell'Est, che la aiuteranno a tornare a casa insieme al suo cagnolino Toto.

Delle famose scarpette rosso rubino di Judy Garland vennero realizzate tra le sei e le undici paia, e solo alcune sono ancora in circolazione; una è esposta al Museo Smithsonian di Washington DC, e un'altra sarà messa all'asta il mese prossimo e potrebbe essere venduta per milioni di dollari.

Un altro colore

Quando Paul Tazewell, costumista di Wicked, stava creando le scarpette ha voluto ispirarsi al materiale originale. Peccato che Frank L. Baum, autore del libro Il meraviglioso mago di Oz, primo della serie di quattordici realizzata dall'autore, non aveva mai previsto di realizzarle rosse.

"Non sono di rubino" ha raccontato Tazewell "Nel libro erano degli strani stivaletti piccoli d'argento". Tuttavia, poiché Il mago di Oz fu realizzato in Technicolor nel 1939, lo studio voleva sfruttare al massimo la capacità di mostrare i tanti colori a disposizione. Per questo motivo, Gilbert Adrian, costumista della MGM, si discostò dal libro di Baum.

Ispirazione originale

Per questo motivo, Paul Tazewell ha deciso di ispirarsi al materiale originale di Baum e di non realizzare le scarpette rosse in Wicked ma delle scarpe d'argento che rendono omaggio a Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West.

"Esiste l'idea di Cenerentola e della scarpetta di cristallo, ed è interessante vedere come rendiamo le scarpe un mito e le inseriamo nelle nostre storie di fantasia e nelle fiabe. Nel libro erano scarpe d'argento" ricorda Tazewell "poi sono diventate scarpe di cristallo e argento".

Vortici e gioielli sono inclusi nelle scarpe indossate in Wicked da Marissa Bode, l'attrice che interpreta Nessarose, colei che diventerà la Strega Cattiva dell'Est.