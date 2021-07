Il laureato: la gamba nel poster non è di Anne Bancroft, ma di un'altra attrice famosa

La gamba presente nel poster de Il laureato non è di Anne Bancroft, bensì di un'altra attrice, all'epoca sconosciuta, che in seguito è diventata famosa grazie ad uno show televisivo.

Nella famosa foto promozionale de Il laureato si vede Dustin Hoffman sullo sfondo che guarda la formosa gamba della signora Robinson, ben visibile in primo piano. La coscia della foto, però, non appartiene ad Anne Bancroft, bensì ad una modella allora sconosciuta, Linda Gray, che in seguito interpretò la signora Robinson in un musical teatrale londinese di "The Graduate", titolo originale del film.

Il laureato: Dustin Hoffman in una celebre immagine del film

Il poster della pellicola, incorniciato all'interno di uno spioncino, mostra una donna mentre si toglie una calza sotto lo sguardo attento di uno scalzo Hoffman. Di lei si vedono solo un braccio, una gamba e una mano ma, visto che la Bancroft non era disponibile per lo shoot fu rimpiazzata dalla Gray, principalmente conosciuta per aver interpretato il personaggio di Sue Ellen nello show televisivo degli anni '80 "Dallas".

Il laureato: Anne Bancroft in un momento del film

"Penso che fosse assente quel giorno, per qualche motivo", ha spiegato Linda. "Sono stata pagata venticinque dollari. Per una gamba direi che non è male." La Gray ha raccontato questo aneddoto durante un'intervista di Anderson Cooper che si concentrava principalmente sulla morte del suo co-protagonista di Dallas, Larry Hagman.

L'uso di una controfigura, a differenza delle sequenze di un film, non è frequente nelle immagini promozionali ma, come in ogni altra circostanza, ci sono state delle eccezioni nel corso degli anni. Oltre a Il laureato, una delle più famose è indubbiamente l'innesto della testa di Julia Roberts sul corpo di Shelley Michelle per il poster di Pretty Woman.