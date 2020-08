Il laureato: stasera su Rete 4 in seconda serata il film con Dustin Hoffman

Dustin Hoffman torna tra le braccia di Mrs. Robinson ne Il laureato, il film in onda stasera su Rete 4 in seconda serata, che fruttò un Oscar al regista Mike Nichols.

Stasera su Rete 4, alle 00:02 in seconda serata, Dustin Hoffman torna tra le braccia della matura Mrs. Robinson ne Il laureato, celebre film diretto nel 1967 da Mike Nichols, basato sul romanzo omonimo di Charles Webb.

Il ventenne Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) torna a casa dopo aver concluso gli studi, e nell'attesa di scoprire cosa vuole fare nella vita inizia una relazione con l'affascinate e matura signora Robinson (Anne Bancroft). Quando però conosce Elaine (Katharine Ross) la figlia di lei, se ne innamora perdutamente...

Il laureato: Dustin Hoffman e Anne Bancroft in un momento del film

Fin dal suo debutto al cinema, Il laureato si rivelò un incredibile successo di pubblico e critica. Merito della regia, delle interpretazione (tutte premiate con riconoscimenti internazionali), ma anche della colonna sonora composta da Simon & Garfunkel: chi ancora oggi non si ritrova a canticchiare "And here's to you, Mrs. Robinson..."?

Nel 1969 Mike Nichols portò a casa sia l'Oscar sia il Golden Globe per l'audace regia.