Il Grinch, Jim Carrey incontra una star del film dopo 25 anni: “Non ci vedevamo dai tempi delle riprese"

Jim Carrey ha partecipato alla cerimonia di introduzione della Rock and Roll Hall of Fame al Peacock Theater di Los Angeles. Proprio sul red carpet dell'evento, Carrey ha ritrovato una vecchia conoscenza.

L'attore è famoso per aver recitato in tantissimi film cult tra gli anni '90 e 2000 e in particolare, venticinque anni fa, recitò in Il Grinch, versione cinematografica di Ron Howard del personaggio di Dr. Seuss.

La reunion del Grinch

Davanti agli obiettivi delle macchine fotografiche, Jim Carrey ha ritrovato Taylor Momsen, interprete della piccola Cindy Lou nel lungometraggio natalizio.

Jim Carrey alla Mostra del Cinema di Venezia 2017

"Non ci vedevamo dai tempi de Il Grinch" ha dichiarato Carrey ai giornalisti presenti all'evento. La star di Gossip Girl ha risposto: "Sì, sono passati 25 anni. Pazzesco". La star canadese e la cantante dei The Pretty Reckless hanno partecipato all'evento per introdurre i Soundgarden nella Rock and Roll Hall of Fame.

Taylor Momsen si è anche esibita insieme alla band insieme a Brandi Carlisle.

Taylor Momsen ricorda il periodo de Il Grinch con Jim Carrey

"Ricordo con affetto che era molto protettivo nei miei confronti. È sempre stato molto gentile. L'intera esperienza di girare Il Grinch e conoscerlo così bene, anche sotto tutto quel trucco, è stata semplicemente meravigliosa" ha dichiarato Momsen.

"Da giovane, vedere un artista al lavoro e con un tale impegno verso il proprio mestiere mi ha lasciato un segno profondo e duraturo, che porto con me da adulta. Sono emozionata di poter finalmente dirglielo di persona, da grande".

Ne Il Grinch, basato sull'omonimo libro di Dr. Seuss, un burbero eremita verde che odia il Natale (Jim Carrey) tenta di rubarlo ai cittadini di Chinonsò ma grazie alla dolce Cindy Lou (Taylor Momsen) riscopre il valore dell'amore e della condivisione. Nel cast del film anche Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Molly Shannon e Bill Irwin.