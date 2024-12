Il Grinch 2: Jim Carrey tornerebbe in un sequel del suo cult natalizio a una condizione

Nel panorama dei sequel, remake e reboot, anche Jim Carrey sembra pronto a cedere alla tentazione di tornare a interpretare uno dei suoi ruoli più iconici. Stiamo parlando de Il Grinch del 2000, il film natalizio diretto da Ron Howard in cui Carrey ha dato vita al celebre personaggio creato dal Dr. Seuss. L'attore ha recentemente dichiarato che sarebbe disposto a tornare a vestire i panni del Grinch, ma a una condizione ben precisa.

Come facilmente immaginabile, l'esperienza di indossare il costume e il pesante trucco prostetico del Grinch ogni giorno per lunghe ore è stata estremamente faticosa per Carrey. Tuttavia, l'attore ha spiegato che le moderne tecnologie, come la motion capture, potrebbero risolvere questo problema, rendendo la realizzazione di un sequel decisamente più comoda.

Un sequel del Grinch in arrivo?

Durante un'intervista con ComicBook in occasione dell'uscita di Sonic 3, Carrey ha rivelato che tornerebbe volentieri a interpretare il Grinch, ma solo a condizione che non si debba ricorrere ai pesanti trucchi prostetici del passato. L'attore ha infatti dichiarato:

"Oh, cielo, se riuscissimo a trovare il modo giusto per farlo... Il problema è che nei giorni in cui indossavo il costume, avevo una tonnellata di trucco e quasi non riuscivo a respirare. È stato un processo estremamente doloroso. Ma ho sempre pensato ai bambini. È per loro, è per loro. E ora, con la motion capture e altre tecnologie, potrei fare tutto in modo diverso. Oggi, tutto è possibile".

La locandina di Il Grinch

La proprietà del Dr. Seuss è protetta da linee guida molto severe per chi desidera adattarne le opere al cinema. Ad esempio, i diritti per Il Grinch sono stati fissati a 5 milioni di dollari. Inoltre, la vedova del Dr. Seuss, Audrey Geisel, ha imposto che l'eredità di Seuss ricevesse una percentuale degli incassi, pari al 4% del totale, oltre al 50% dei ricavi derivanti dal merchandising e al 70% sugli introiti dei libri legati al film.

Geisel aveva anche il potere di approvare il regista e lo sceneggiatore, richiedendo che i candidati avessero esperienza pregressa e avessero guadagnato almeno un milione di dollari con un progetto precedente. L'intento era di garantire che la direzione del film fosse affidata a professionisti esperti e qualificati.

Infine, per quanto riguarda la scelta dell'attore per il ruolo del Grinch, Geisel aveva specificato che l'interprete dovesse avere un'altezza e una struttura fisica particolari. Tra gli attori considerati per il ruolo c'erano nomi del calibro di Jack Nicholson, Robin Williams, Dustin Hoffman e, ovviamente, Jim Carrey.