Grande Fratello Vip 2020: in onda il mercoledì per evitare Il commissario Montalbano

Alfonso Signorini sposta il Grande Fratello Vip 2020 al mercoledì per almeno due settimane per evitare il confronto con Il Commissario Montalbano che torna su Rai1 il 9 marzo.

Il Grande Fratello Vip 2020 trasloca al mercoledì dal prossimo 11 marzo ed evita il confronto con Il Commissario Montalbano, rivoluzionando la sua programmazione per almeno due settimane.

Stasera potrebbe essere l'ultimo appuntamento con Il Grande Fratello Vip di lunedì. Dalla prossima settimana, il reality condotto da Alfonso Signorini cambierà giorno di programmazione per evitare lo scontro con il personaggio interpretato da Luca Zingaretti. Il 9 ed il 16 marzo, infatti, Rai1 manderà in onda i due episodi inediti de Il Commissario Montalbano, i primi trasmessi dopo la scomparsa di Andrea Camilleri e dello storico regista delle serie Alberto Sironi.

Alfonso Signorini, sconfitto da L'amica geniale 2 nella guerra degli ascolti, non ha intenzione di lanciare il suo reality contro il commissario di Vigata, una vera corazzata in termini di audience, capace di superare abbondantemente i dieci milioni di ascoltatori. Per due settimane, il mercoledì sera sarà la nuova casa de Il Grande Fratello. Mediaset deve decidere a questo punto cosa fare dopo il sedici marzo: il reality potrebbe restare nella sua nuova fascia settimanale fino alla conclusione, prevista per il 27 aprile, o traslocare nuovamente al lunedì sera.