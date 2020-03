Grande Fratello Vip 2020, quindicesima puntata stasera su Canale 5: anticipazioni

Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con la quindicesima puntata e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia.

Nel corso dell'ultima settimana, l'antipatia reciproca tra Antonella Elia e Valeria Marini ha scosso gli animi: le due sono state protagoniste di momenti controversi di cui si discuterà oggi, 2 marzo, direttamente in trasmissione: riusciranno a chiarire una volta per tutte?

Lunedì scorso, quando i "vipponi" sono venuti a conoscenza di quanto accade nel mondo in merito al "Coronavirus" Fabio Testi ha manifestato grande preoccupazione per il figlio che vive dall'altro lato del mondo. E proprio da Shanghai arriva un video-sorpresa per l'attore.

Nel corso dell’ultima settimana, l’antipatia reciproca tra Antonella Elia e Valeria Marini ha scosso gli animi nella Casa. Riusciranno a chiarire una volta per tutte?

Lo scopriremo questa sera nella nuova puntata di #GFVIP! pic.twitter.com/T2ESOeB97b — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2020

La situazione che però, al momento, desta maggiore curiosità è quella di Asia Valente: entrata da poche settimane nel reality, protagonista di diversi siparietti sexy, la concorrente ha superato il limite con Sossio Aruta nelle ultime ore. Immediata la risposta dei social, che ne chiedono la squalifica, scopriremo stasera se anche la produzione la pensa allo stesso modo. Durante le prove del programma, inoltre, Alfonso Signorini si è collegato con la Casa e ha comunicato ai concorrenti che il Grande Fratello Vip si allunga fino a lunedì 27 aprile 2020, diventando così la più lunga delle edizioni vip.

Questo e molto altro nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda stasera su Canale 5 dalle 21:20. Dalla prossima settimana invece, per due settimane, nonostante Mediaset non l'abbia ancora confermato, il reality dovrebbe andare in onda il mercoledì sera, "scansando" così Il commissario Montalbano su Rai1.

Come sempre, gli inquilini della Casa continuano ad essere spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno: non ci saranno segreti per i telespettatori del reality per eccellenza. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, il pubblico potrà seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30). Il pubblico è inoltre parte attiva del programma, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell'App Mediaset Play e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).