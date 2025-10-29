Ascolti TV 28 ottobre: Belve parte forte, Montalbano e La notte nel cuore finiscono pari

Serata di martedì 28 ottobre 2025 all'insegna del testa a testa tra Rai 1 con la replica de Il Commissario Montalbano e Canale 5 con una nuova puntata della dizi turca La Notte nel Cuore, confermando l'equilibrio tra le due reti negli ascolti TV. Buon esordio anche per Belve su Rai con Francesca Fagnani che ha intervistato tre donne: Isabella Rossellini, Belén Rodriguez e Rita De Crescenzo.

Il duello tra Rai1 e Canale5: chi ha vinto la serata

La sfida tra Rai 1 e Canale 5 ha registrato un pareggio sorprendente in termini di share. La replica de Il Commissario Montalbano su Rai 1, l'episodio mandato in onda era tratto dal romanzo 'La rete di protezione' ha conquistato 2.594.000 spettatori con il 16,4% di share. Su Canale5 la dizi La Notte nel Cuore ha raccolto 2.361.000 spettatori, totalizzando lo stesso 16,4% di share.

L'esordio positivo di Belve su Rai 2

Su Rai 2, Belve ha intrattenuto 1.748.000 spettatori pari al 12,9%, è la prima puntata più vista di tutte le 13 stagioni. Su Italia 1, Le Iene ha coinvolto 971.000 spettatori (8,2%). Rai 3 con Dogman ha registrato 649.000 spettatori (3,6%), mentre su Rete 4 È Sempre Cartabianca è stato scelto da 473.000 spettatori (3,8%).

Belve: Rita De Crescenzo

Su La7, DiMartedì condotto da di Giovanni Floris ha raggiunto 1.236.000 spettatori (7,9%). Tra le altre reti, X Factor su Tv8 ha ottenuto 555.000 spettatori (4,2%), Only Fun - Comico Show sul Nove 286.000 spettatori (1,8%), e su Rai 4 il film L'esorcista del Papa con Russell Crowe 305.000 spettatori (1,7%).

Access Prime Time: La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi

Nel prime time access, la serata è stata dominata da Canale 5 con La Ruota della Fortuna, seguita da 5.082.000 spettatori e il 25,3% di share, mentre su Rai 1 Affari Tuoi ha totalizzato 4.516.000 spettatori (22,4%). Tra gli altri programmi, Un Posto al Sole su Rai3 ha raccolto 1.312.000 spettatori (6,5%), Otto e Mezzo su La7 1.749.000 spettatori (8,7%) e Casa a Prima Vista su RealTime 740.000 spettatori (3,7%).