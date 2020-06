Il gladiatore: Russell Crowe stava per rifiutare perché la sceneggiatura era pessima

Russell Crowe ha confessato di aver rischiato di rifiutare il ruolo di protagonista ne Il gladiatore perché la sceneggiatura era pessima. L'attore ha confessato candidamente che la prima bozza di script finita nelle sue mani era terribile.

Connie Nielsen e Russel Crowe in una scena del film Il Gladiatore

Nel corso dell'ospitata virtuale al Tonight Show con Jimmy Fallon, Russell Crowe ha ricordato il ventesimo anniversario de Il gladiatore rivelando di aver rischiato di rifiutare l'ingaggio perché la sceneggiatura era davvero pessima:

"Il gladiatore è stata un'esperienza unica perché la sceneggiatura che avevano era pessima. Era davvero terribile, ma il produttore non sapeva che io ero riuscito ad averne una copia e mi ha detto, 'Non voglio mandarti il copione che abbiamo perché non risponderesti. Ma voglio incoraggiarti a incontrare il regista Ridley Scott, perciò pensa solo questo: è il 180 D.C., sei un generale romanzo e stai per essere diretto da Ridley Scott. Pensa solo a questo.'"

