Il Gladiatore: Ridley Scott svela il motivo per cui ha impiegato 23 anni a realizzare il sequel

Sono passati ben 23 anni dall'uscita nelle sale de Il Gladiatore, film di Ridley Scott che lanciò nella stratosfera Hollywoodiana un già noto Russell Crowe, consentendogli anche di vincere il premio Oscar come Miglior Attore Protagonista. Adesso il regista è tornato dietro alla macchina da presa per il sequel, in arrivo nel 2024, e ha spiegato perchè gli ci sono voluti così tanti anni per realizzarlo.

"Perchè farlo soltanto adesso? Molto semplice, prima non avevamo una buona sceneggiatura. Ci abbiamo provato, a dire la verità, quattro anni fa, ma non eravamo riusciti a trovare una quadra. Avevo scelto un mio caro amico per questo compito, ma vedevo che faceva molta difficoltà. L'intero processo creativo è durato 10 mesi, poi lo abbiamo abbandonato" ha dichiarato il regista ai microfoni di Total Film Magazine. "Alla fine ci siamo tornati dopo anni e finalmente abbiamo trovato un'idea che funzionava. C'è un sopravvissuto in questa storia ed è il frutto dell'unione tra Lucilla e Massimo".

Il Gladiatore 2 costretto a interrompere le riprese durante una scena di massa al Colosseo per lo sciopero

A vestire i panni del protagonista, Lucius, ci penserà l'attore britannico Paul Mescal (scelto dopo che una produttrice lo aveva visto a torso nudo a teatro). Accanto a lui, tornano volti familiari del film originale come Lucilla (Connie Nielsen), l'ex gladiatore Juba (Djimon Hounsou) e il senatore Gracco (Derek Jacobi), che guideranno Lucius nel suo cammino.

Il Gladiatore 2.....Denzel Washington e Ridley Scott di nuovo assieme

Tra le grandi new entry del cast anche Denzel Washington che torna a farsi dirigere da Ridley Scott a 16 anni di distanza da American Gangster. Il suo personaggio, di cui al momento non si conosce il nome, è descritto come come un "uomo molto ricco" che porta con sé un rancore latente contro i suoi oppressori. Il sequel promette di approfondire il suo passato, esplorando le circostanze della sua cattura e marchiatura.