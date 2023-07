Il Gladiatore 2, Paul Mescal ha ottenuto il ruolo dopo che una produttrice l'ha visto a torso nudo a teatro

A fruttare a Paul Mescal il ruolo di protagonista ne Il Gladiatore 2 sarebbe stato il suo fisico. Come rivela la produttrice di Paramout Daria Cercek, la visione di Mescal a torso nudo a teatro, e la conseguente approvazione vocale del pubblico femminile presente, ha fatto capire a Cercek di aver trovato la persona giusta per il ruolo.

La figlia oscura: Paul Mescal in una scena

In una conversazione con Variety, Daria Cercek ha ammesso che la reazione suscitata nel gentil sesso dal torso nudo del 27enne Mescal nel revival di Un tram chiamato desiderio nel West End, ha influenzato la decisione dei produttori.

"Ha interpretato Stanley, e ci sono diversi momenti in cui si toglie la maglietta, era elettrizzante", ha confessato Cercek. "Le donne del pubblico vociavano, erano in estasi così ci siamo detti, 'Penso che abbiamo trovato il nostro uomo.'"

Chi interpreta Paul Mescal nel sequel de Il gladiatore?

Ne Il Gladiatore 2, Paul Mescal interpreterà Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote dell'Imperatore Commodo (Joaquin Phoenix), che cresce idolatrando MassimO Decimo Meridio (Russell Crowe, protagonista dell'originale), mentre combatte come gladiatore a Roma.

Parlando con l'Hollywood Reporter, Mescal ha confessato di non aver fatto il provino per recitare ne Il Gladiatore 2, ma la parte gli è stata invece offerta dopo un incontro personale col regista Ridley Scott:

"Sono così orgoglioso. È un'impresa che fa paura, sono nervoso, ma sento di poterlo fare."

Alla domanda sulla preparazione fisica necessaria per il ruolo di Lucius, Mescal ha spiegato: "Ovviamente è richiesta prestanza fisica per il personaggio, ma c'è di più. Quest'uomo deve combattere e deve essere una bestia. E qualunque cosa sembri essere giusta per me, lo farò. Voglio che sia tutto molto reale".