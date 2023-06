Il Gladiatore 2: un video dal set anticipa un'epica scena di battaglia

Le riprese del film Il Gladiatore 2 sono in corso e dal set arriva un video che regala qualche dettaglio di un'epica scena di battaglia.

Su Instagram sono infatti apparsi degli scatti e un breve filmato in cui il Ministro della Cultura del Marocco, Mohammed Mehdi Bensaid, incontra il regista Ridley Scott e guarda da vicino il lavoro del cast e della troupe.

Le immagini dal set

Nel video girato sul set del film Il Gladiatore 2 si vedono le numerose comparse pronte a girare una scena d'azione e il lavoro compiuto nella creazione dei costumi e delle scenografie del sequel diretto da Ridley Scott.

Il ministro ha inoltre posato per una foto ricordo accanto alle comparse, pronte a cimentarsi in uno scontro, come dimostrano le armature che indossano e gli scudi appoggiati a terra.

Il Gladiatore 2 è un progetto sensato?

I protagonisti del sequel

L'uscita nelle sale del film è previsto per il novembre 2024 e il protagonista è Paul Mescal nella parte di Lucio, il figlio di Lucilla e nipote di Commodo, ormai diventato adulto. Tra gli interpreti anche Connie Nielsen, che riprende il ruolo di Lucilla, Derek Jacobi che sarà il senatore Gracco, Djimon Hounsou nei panni di Juba, Joseph Quinn che interpreterà l'Imperatore Caracalla, Fred Hechinger nel ruolo dell'Imperatore Geta, Pedro Pascal e Denzel Washington.