Il gladiatore 2: trapelata la data d'inizio delle riprese, è tutto pronto?

Non è la prima volta che parliamo de Il gladiatore 2. In precedenza si è accennato a una sceneggiatura "pronta" per il sequel di Ridley Scott e adesso nuove fonti suggeriscono l'inizio delle riprese.

Russell Crowe e il regista Ridley Scott durante le riprese de Il gladiatore

Il sito Worldofreel ha recentemente riportato che la produzione de Il Gladiatore 2 inizierebbe a maggio 2023. In base a quanto riportato, alla regia dovremmo trovare nuovamente Scott, affiancato da Dariusz Wolski come direttore della fotografia.

Sempre secondo il sito, la storia di questo sequel ruoterà intorno al personaggio di Lucius, figlio di Lucilla e nipote del Commodo di Joaquin Phoenix, confermando come ritorni nel nuovo cast Connie Nielsen e Djimon Hounsou.

Inoltre, nel 2019 Walter F. Parkes e Laurie MacDonald, i produttori del film, avevano rivelato che gli eventi raccontati sono ambientati 25 anni dopo i fatti che tutti conosciamo.

Il Gladiatore 2, Ridley Scott: "La sceneggiatura del sequel è pronta"

Non essendoci, però, ancora nulla di ufficiale ce ne restiamo in attesa di nuovi dettagli e conferme.