Il gladiatore, Mel Gibson ispirato dal film: "Ridley Scott sa come si gira, è una festa per gli occhi

Oltre ad essere un affermato attore cinematografico, Mel Gibson si è costruito negli anni anche una solida carriera da regista, realizzando film acclamati da pubblico e critica come Braveheart, La passione di Cristo e La battaglia di Hacksaw Ridge.

Tra le varie ispirazioni, Gibson non ha fatto mistero di essersi rivolto al lavoro di Ridley Scott, in particolare ad una scena presente nel kolossal del 2000, Il gladiatore, con protagonista Russell Crowe.

La scena in Il gladiatore di Ridley Scott ha ispirato Mel Gibson

Un'inquadratura specifica di Il gladiatore ha conquistato Gibson; è quella in cui Massimo passa la mano sfiorando le spighe di grano. Un'inquadratura che, secondo Mel Gibson, suscita emozioni negli spettatori pur non essendo troppo esplicita.

Russell Crowe in una scena de Il gladiatore

"Mi piace sempre far riferimento ad un'inquadratura" ha spiegato Gibson "è in un film di Scott, e non sai perché funziona ma è una scena profonda ed efficace. È quella prima inquadratura ne Il gladiatore, quando Massimo passa la mano sul grano, con quella musica e tutto il resto. Perché funziona? Non lo so, non puoi spiegarlo ma funziona".

La carriera di Mel Gibson dietro la macchina da presa

Dopo essersi affermato come star del cinema principalmente d'azione, Mel Gibson ha iniziato una carriera di grande livello anche da regista. Dopo l'esordio con L'uomo senza volto nel 1993, ha trovato il successo con Braveheart - Cuore impavido, grazie al quale ha vinto l'Oscar alla miglior regia e al miglior film.

In seguito, è tornato dietro la macchina da presa con il controverso La passione di Cristo nel 2004 e successivamente con Apocalypto e l'ultimo successo, La battaglia di Hacksaw Ridge, grazie al quale ha ricevuto una candidatura all'Oscar per la miglior regia.