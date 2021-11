Il Gladiatore 2, Ridley Scott: "La sceneggiatura del sequel è pronta"

Ridley Scott, durante un'intervista recente, ha rivelato che la sceneggiatura de Il Gladiatore 2, ovvero il sequel della celeberrima pellicola del 2000, è pronta e che il film è in fase di sviluppo. La notizia arriva dopo alcune indiscrezioni, circolate online lo scorso aprile, secondo le quali Russell Crowe avrebbe intenzione di produrre il nuovo film con Chris Hemsworth nei panni del figlio di Massimo Decimo Meridio.

Il gladiatore: un momento del film

In un'intervista di Deadline, a Scott è stato chiesto di parlare del copione e degli sceneggiatori che sono stati ingaggiati per scrivere il sequel; a questo proposito il regista ha spiegato: "Oh, il copione è stato già scritto. Abbiamo una buona base, per quanto concerne la trama la direzione da seguire è piuttosto logica".

"Non puoi semplicemente fare un altro film simile a Il Gladiatore." Ha spiegato il regista. "Devi creare un seguito interessante, diverso, nuovo... ci sono abbastanza componenti interessanti del primo film che possiamo riprendere per continuare a raccontare questa storia".

Russell Crowe e il regista Ridley Scott durante le riprese de Il gladiatore

Alla domanda relativa al fascino duraturo de Il gladiatore, il regista Ridley Scott ha risposto dicendo: "Prima di tutto io amo girare film d'epoca, non tutti i registi la pensano come me. Amo la ricerca e quella fase è indispensabile per realizzare un progetto di questo tipo. In secondo luogo, non sono un fan dei film su Roma realizzati da Hollywood fino a quel momento, erano troppo artificiali. Quando ho deciso di dirigere il film ho capito che una cosa del genere non era mai stata fatta prima, almeno non in quel modo".