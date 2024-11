Il Gladiatore 2, Ridley Scott: "Il personaggio di Denzel Washington è molto simile a Trump"

Ne Il Gladiatore II, Denzel Washington interpreta un affascinante trafficante d'armi ed ex gladiatore che trama per controllare Roma. Il personaggio di Macrinus, è basato su una figura storica reale, ma il regista Ridley Scott afferma che Macrinus è un po' come un certo politico dei giorni nostri.

Spiegando i retroscena del personaggio (senza spoiler), Scott ha dichiarato a The Hollywood Reporter:

"Macrinus è stato prigioniero di guerra, probabilmente in uno stato del Nord Africa, ed è stato portato a Roma probabilmente come gladiatore. È sopravvissuto. Si è liberato. Si mise in affari, forse producendo vino e pane. Si trasformò in un ricchissimo mercante che vendeva roba agli eserciti romani - cibo, olio, vino, stoffe, armi, tutto. Forse aveva un milione di uomini sparsi per l'Europa. All'epoca era un miliardario, quindi perché non avrebbe dovuto avere ambizioni al trono? Perché no?"

"È anche un gangster, molto vicino a Trump. Un gangster intelligente. Crea il caos e dal caos può evolversi".

Macrinus e Trump: le similitudini tra i due

Denzel Washington in una sequenza di Deja Vu - Corsa Contro Il Tempo

Lo stesso Washington aveva già detto a proposito del personaggio: "Cerca di usare tutti. Userebbe sua madre, userebbe i suoi stessi figli; ha già esaurito la sua anima, quindi non ne ha più. Va a letto con il diavolo".

L'attore settantenne, la cui interpretazione da ruba-scena sta suscitando scalpore per i prossimi Oscar, ha fatto notizia anche per aver dichiarato di aver dato un bacio omosessuale che è stato rimosso dal film (il montaggio originale del film era di quasi quattro ore, ha detto Scott).

Il Gladiatore 2 è un progetto sensato?

Lo stesso Ridley Scott ha poi chiarito che il bacio è stato recitato durante le prove ma che alla fine non è stato ripreso, mentre Washington ha precisato che si è trattato più che altro di un bacetto e che il clamore suscitato da quel momento è stato un gran rumore per nulla.

In una recente intervista, Denzel Washington ha anche rivelato di essere sobrio da quasi 10 anni dopo aver avuto problemi con il vino:

Il Gladiatore 2: Denzel Washington durante una scena

"Ho fatto molti danni al corpo. Vedremo. Sono stato pulito. Saranno 10 anni questo dicembre. Ho smesso a 60 anni e da allora non ne ho più bevuto un ditale. Ora le cose si stanno aprendo per me, come a 70 anni. È reale. E va bene così. Questo è l'ultimo capitolo: se ne avrò altri 30, cosa voglio fare? Mia madre è arrivata a 97 anni".

Il Gladiatore II è ora al cinema e vede protagonisti, oltre a Washington, anche Paul Mescal e Pedro Pascal nell'atteso sequel dell'epopea d'azione di Scott, premiata con l'Oscar nel 2000.