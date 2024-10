Il Gladiatore 2: Ridley Scott ha spoilerato il finale (e nessuno l'ha notato)?

Le parole di Ridley Scott in una recente intervista avrebbero anticipato il possibile finale del sequel de Il Gladiatore, in arrivo al cinema dal 14 novembre.

L'hype per Il Gladiatore 2 è alle stelle. L'originale del 2000 interpretato da Russell Crowe è uno dei film più amati dal grande pubblico perciò la notizia di un sequel diretto dallo stesso Ridley Scott ha fatto drizzare le orecchie ai fan. Intorno al film c'è anche un po' di preoccupazione, alimentata dal timore di possibili spoiler o di un marketing troppo esplicito visto quanto rivelato dai trailer diffusi finora.

Ad alimentare i timori ci avrebbe pensato di recente una dichiarazione fatta da Ridley Scott alla rivista francese Premiere sul prossimo sequel, dichiarazione in cui il regista avrebbe, di fatto, anticipato il finale: "Sto pensato a Il Gladiatore 3. Sul serio! Ho acceso la miccia [...] Il finale de Il Gladiatore 2 ricorda Il Padrino, con Michael Corleone che si ritrova con un lavoro che non voleva e si chiede, 'Adesso , Padre, cosa faccio?' Quindi il prossimo film parlerà di un uomo che non vuole essere dove è."

La furia di Pedro Pascal nell'arena

Quando gli spoiler li fa lo stesso autore

Le parole di Ridley Scott confermerebbero che il personaggio di Paul Mescal, Lucius Verus, alla fine de Il Gladiatore 2 diventerà l'imperatore di Roma. Per lo meno, sappiamo che sopravvivrà alle lotte tra gladiatori e otterrà suo malgrado una posizione di potere. Questa informazione "rovina l'esperienza visiva" a molti fan, implicando che il film in uscita .

Lo stesso Mescal ha confermato che i commenti di Scott erano veritieri, dicendo a Premiere: "Sì, Ridley me ne ha parlato, ma solo ieri! Quindi sto aspettando di vedere cosa succederà, ma sono interessato, ovviamente. Ma noi non possiamo affrettare nulla. La storia deve funzionare o non lo faremo."

Russell Crowe: siamo andati al concerto del gladiatore (e sì, ci siamo divertiti)

Cosa ci aspetta al cinema

Joseph Quinn è il nuovo Imperatore

Il Gladiatore 2 ha generato un forte scalpore sin dal primo trailer pubblicato a luglio, che ha ottenuto il record di visualizzazioni. Ridley Scott insiste che il sequel è "la cosa migliore che abbia mai fatto", sostenendo che contiene alcune delle migliori sequenze d'azione mai realizzate, anche durante la scena d'apertura.

Scott e la Paramount hanno scommesso molto sul Gladiatore 2, con un budget che oscilla tra i 250 e i 310 milioni di dollari, il triplo del budget del film originale. Nel cast del sequel, nei cinema italiani dal 14 novembre, a fianco di Paul Mescal troviamo Connie Nielsen, Denzel Washington, Pedro Pascal e la star di Stranger Things Joseph Quinn.