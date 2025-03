Il Gladiatore 2 debutta finalmente in streaming: ecco dove e quando

Dopo il passaggio nelle sale e l'arrivo nelle piattaforma di noleggio a pagamento, il sequel di Ridley Scott è pronto per arrivare in streaming e manca pochissimo

Paramount+ ha annunciato che Il Gladiatore 2 sarà disponibile in Italia sulla piattaforma a partire dall'11 maggio prossimo. Si tratta del tanto atteso sequel del film vincitore dell'Oscar del 2000, che ha visto ancora una volta dietro la macchina da presa il leggendario regista Ridley Scott.

Il sequel ha continuato l'epica saga di potere, intrigo e vendetta ambientata nell'antica Roma. Anni dopo aver assistito alla morte del venerato eroe Massimo per mano di suo zio, Lucius (Paul Mescal) è costretto a fare il suo ingresso al Colosseo dopo che la sua casa è stata conquistata dai tirannici imperatori che ora guidano Roma con il pugno di ferro. Con la rabbia nel cuore e il futuro dell'Impero in gioco, Lucius deve guardare al suo passato per trovare forza e onore e restituire la gloria di Roma al suo popolo.

Con un cast di stelle, tra cui Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Connie Nielsen e Denzel Washington, Il Gladiatore 2 ha incassato oltre 455 milioni di dollari a livello mondiale al botteghino ed è stato elogiato per le sue sorprendenti sequenze d'azione.

Un poster de Il Gladiatore 2 per il debutto su Paramount+

Denzel Washington e la mancata nomination agli Oscar

Il Gladiatore II: Denzel Washington nel film

Nonostante l'esclusione dalla gara per la statuetta come miglior attore non protagonista agli Academy Awards 2025, l'attore non è sembrato particolarmente turbato.

Il Gladiatore 2: Denzel Washington durante una scena

In una stagione degli Oscar particolarmente caotica, il due volte Premio Oscar ha parlato al New York Times della sua reazione all'assenza dalla cinquina dei nominati, nonostante la sua magistrale interpretazione nel Il Gladiatore 2 di Ridley Scott.

"Sono in questo settore da troppo tempo. Non voglio dire che ho altre cose più importanti da fare, ma a questa età c'è una realtà che va affrontata. L'inizio della saggezza è la comprensione. Sto diventando più saggio, sto cercando di parlare meno e imparare a capire di più ed è una cosa che mi entusiasma".