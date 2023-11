Il gladiatore 2: Ridley Scott ha già girato e montato 90 minuti di film, incluso l'assalto di un babbuino

Ridley Scott ha rivelato di aver già girato e montato i primi 90 minuti de Il gladiatore 2 prima che gli scioperi di Hollywood interrompessero la produzione. Scott stava girando il tanto atteso sequel del cult con Russell Crowe in Marocco quando le riprese si sono interrotte a tempo indeterminato. Il regista inglese ripartirà solo dopo la fine dello sciopero degli attori.

Il gladiatore 2: Ridley Scott, Pedro Pascal, Peter Mensah, May Calamawy, Paul Mescal in una foto

Come riportato dal New Yorker, "con SAG-AFTRA e gli studi di nuovo in trattative, Ridley Scott si sta preparando a riprendere la lavorazione de Il Gladiatore 2, con protagonista Paul Mescal, nel momento in cui lo sciopero si risolverà. 'Potrei girare lunedì', ha detto. Nel frattempo, stava rifinendo i 90 minuti a sua disposizione, inclusa una scena in cui l'eroe combatte un branco di babbuini. Scott ha spiegato di essere ossessionato da un video di babbuini che attaccavano i turisti a Johannesburg. 'I babbuini sono carnivori. Puoi restare appeso a quel tetto per due ore con la gamba sinistra? NO! Un babbuino può.'"

Che cosa sappiamo su Il gladiatore 2

Il gladiatore 2 è ambientato anni dopo gli eventi dell'originale e segue Lucio adulto (Paul Mescal), nipote di Commodo (Joaquin Phoenix). Dato il salto temporale e dato il finale del primo Il gladiatore, la star originale Russell Crowe non è coinvolta nel sequel. Crowe ha vinto l'Oscar come miglior attore proprio grazie a [FILM=/film/il-gladiatore_389/] nel 2001.

Nel cast, a fianco di Paul Mescal, troviamo Denzel Washington, Connie Nielsen, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Joseph Quinn, Fred Hechinger e Pedro Pascal.