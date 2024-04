Il Gladiatore 2: il trailer presentato al CinemaCon anticipa epiche sequenze d'azione

Paramount Pictures ha presentato al CinemaCon il trailer del film Il Gladiatore 2, non ancora condiviso online, ricco di momenti epici e spettacolari.

Paramount Pictures ha presentato il primo trailer di Il Gladiatore 2 durante l'evento CinemaCon in corso a Las Vegas.

Il regista Ridley Scott ha presentato alcune scene del sequel che avrà come star Paul Mescal e si preannuncia come particolarmente epico e ricco di scene d'azione.

La descrizione del primo video

Nel teaser del film Il Gladiatore 2 si vede infatti Paul Mescal, interprete di Lucio, mentre affronta nell'arena un rinoceronte e un'orda di babbuini, oltre a un personaggio interpretato da Pedro Pascal. Nel video, secondo la descrizione di Variety, erano presenti anche bombardamenti navali e molti intrighi politici, in particolare con al centro il personaggio interpretato da Denzel Washington, apparentemente impegnato nel tentativo di far crollare l'Impero romano.

Il regista Ridley Scott, in un video messaggio, ha dichiarato: "Potrebbe essere persino più straordinario rispetto al primo. Varrà la pena aspettare".

Il Gladiatore 2: gli storici provano a prevedere il plot del sequel basandosi sui fatti reali

Nel cast ci saranno anche Connie Nielsen nella parte di Lucilla, la madre di Lucio (Paul Mescal), Derek Jacobi nei panni di un senatore, Fred Hechinger che sarà il co-imperatore Geta e Joseph Quinn nella parte di Caracalla, personaggi che vengono mostrati nel filmato mentre assistono alle lotte dei gladiatori.

Il film arriverà nelle sale il 22 novembre 2024 e Denzel Washington ha promesso che il film offrirà "emozioni, azioni e spettacolo".