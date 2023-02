Il Gladiatore 2: Paul Mescal aggiorna sull'inizio delle riprese del sequel di Ridley Scott

Nel corso del red carpet degli ultimi BAFTA, Paul Mescal ha potuto fornire un rapido aggiornamento circa la lavorazione del sequel de Il Gladiatore, che lo vedrà nei panni del nuovo protagonista.

Interpretato sull'inizio delle riprese del film di Ridley Scott, dato che in un precedente report lo stesso attore aveva annunciato il rinvio di queste a causa dei suoi impegni a teatro, Mescal ha risposto che "inizieranno in estate. Non so esattamente quale sarà la data d'inizio, ma presto".

L'inizio delle riprese in estate è in effetti compatibile con la data d'uscita annunciata da Paramount per la pellicola, ovvero il 24 novembre 2024. Considerando i mesi necessari per girare il film e il periodo di post-produzione, in circa un anno e mezzo dovrebbero essere pronto per l'esordio nelle sale.

Il gladiatore 2: l'inizio delle riprese slitterà perché Paul Mescal è impegnato a teatro

Oltre a Paul Mescal, candidato agli Oscar per Aftersun, non sono stati annunciati altri membri del cast. Di sicuro non vedremo il ritorno di Russell Crowe nei panni di Massimo.