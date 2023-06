Il Gladiatore 2: un incidente durante uno stunt ha causato molti feriti nella troupe

Un incidente verificatosi sul set de Il Gladiatore 2 ha causato molti feriti tra i membri della troupe: ecco quanti di loro sono attualmente ricoverati in ospedale.

Il 7 giugno, durante le riprese di uno stunt de Il Gladiatore 2, diversi membri della troupe sono rimasti feriti sul set in Marocco. Secondo quanto riportato Paramount Pictures, lo studio cinematografico che sta producendo il film, ha rilasciato una dichiarazione a proposito dell'incidente:

"Durante le riprese di una sequenza di acrobazie pianificate sul set del sequel de 'Il Gladiatore', si è verificato un incidente in cui diversi membri della troupe hanno subito lesioni non mortali". Il portavoce ha anche assicurato che le squadre di sicurezza e i medici presenti sul set hanno prontamente fornito le cure necessarie a tutti i feriti che attualmente si trovano in condizioni stabili.

Secondo una fonte vicina alla produzione, un totale di sei persone ha dovuto ricevere assistenza medica e quattro di queste sarebbero ancora ricoverate in ospedale a causa delle ustioni riportate. Altri due membri della troupe sono stati invece curati e dimessi immediatamente. Nessun membro del cast (Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington e Connie Nielsen) è rimasto ferito durante l'incidente.

Russell Crowe e il regista Ridley Scott durante le riprese de Il gladiatore

Ridley Scott, il regista del film originale, si sta occupando anche di questo nuovo progetto, mentre la sceneggiatura è stata scritta da David Scarpa. Il sequel de Il gladiatore, arrivato nelle sale nel lontano 2000, è molto atteso e la sua uscita è prevista per il 22 novembre 2024.