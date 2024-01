Il Gladiatore 2: Harry Gregson-Williams firmerà la colonna sonora del sequel

Sarà Harry Gregson-Williams a comporre la colonna sonora del film Il Gladiatore 2, in arrivo nelle sale di tutto il mondo il 22 novembre.

Il sequel del cult diretto da Ridley Scott permetterà all'artista di collaborare per la settima volta con il regista.

La collaborazione con il regista

Harry Gregson-Williams ha in precedenza composto le musiche dei film di Ridley Scott intitolati The Martian, Prometheus, Exodus: Gods and Kings, Kingdom of Heaven, The Last Duel e House of Gucci.

Il compositore è stato inoltre allievo di Hans Zimmer, che ha firmato i brani usati per Il gladiatore, ottenendo una nomination agli Oscar.

Il Gladiatore 2 è un progetto sensato?

La sceneggiatura del film Il Gladiatore 2 è stata firmata da David Scarpa. Al centro della trama ci sarà Lucius, il nipote di Commodo. La parte è stata affidata a Paul Mescal e nel cast ci sono anche Denzel Washington, Connie Nielsen, Derek Jacobi, Joseph Quinn, Fred Hechinger e Pedro Pascal.

Ridley Scott è impegnato alla regia ed è uno dei produttori tramite la sua casa di produzione Scott Free.