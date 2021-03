Il giustiziere della notte: il primo film della fidanzata di Leonardo DiCaprio

Eli Roth scelse Camila Morrone, la fidanzata di Leonardo DiCaprio, per il ruolo principale di Jordan Kersey ne Il giustiziere della notte - Death Wish, anche se, almeno fino ad allora, l'attrice non aveva mai recitato in un vero e proprio lungometraggio.

Il giustiziere della notte: Elisabeth Shue e Camila Morrone in una scena del film

Roth incontrò la Morrone nel 2011 all'Ischia Global Film Festival; l'attrice si trovava lì con la madre, Lucila Solá, e Roth pensò subito che sarebbe stata perfetta per il ruolo di Jordan. Dopo aver girato il film la Morrone firmò un contratto con l'agenzia WME aggiudicandosi immediatamente altri due ruoli cinematografici.

Roth e l'attrice crearono la "sfida della palla di neve" durante le riprese della pellicola: la cosiddetta snowball challenge consisteva nel fare una domanda seria durante una scena per poi lanciare all'improvviso una palla di neve in faccia all'altra persona, pubblicando il tutto sui social media.

Il giustiziere della notte: Elisabeth Shue, Bruce Willis e Camila Morrone in una scena del film

Secondo fonti vicine a DiCaprio, la coppia, la cui storia d'amore è diventata pubblica nel 2017, avrebbe intenzioni molto serie: "Leo adora avere Camila nella sua vita, ha un legame molto intimo con lei, si sente a suo agio e fa davvero sul serio."

Su Rotten Tomatoes Il giustiziere della notte ha un indice di gradimento del 18% sulla base di 155 recensioni e una valutazione media di 3,88 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Death Wish è soltanto una ripetizione meccanica che manca della grinta e della convinzione dell'originale, e soffre anche a causa di un tempismo incredibilmente scadente."