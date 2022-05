Il giustiziere della notte - Death Wish: la trama del film con Bruce Willis, stasera su Rai2

Stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda Il giustiziere della notte - Death Wish, film del 2018 con protagonista Bruce Willis: la trama.

Mentre il primo canale è dedicato all'Eurovision, stasera su Rai2 l'appuntamento è con Bruce Willis, protagonista de Il giustiziere della notte - Death Wish, film del 2018 che è remake de Il giustiziere della notte del 1974, in cui era Charles Bronson a vestire i panni di Paul Kersey.

Il giustiziere della notte: Elisabeth Shue, Bruce Willis e Camila Morrone in una scena del film

Come annuncia la trama del thriller, Paul Kersey (Bruce Willis) è un medico chirurgo di Chicago che conosce la violenza della sua città solo attraverso le vittime che cura in pronto soccorso. La sua esistenza tranquilla, però, viene turbata da un tentativo di furto: tre malviventi si introducono in casa di Paul, uccidendone la moglie Lucy (Elisabeth Shue) e ferendone gravemente l'amata figlia Jordan (Camila Morrone).

Sconvolto da quanto accaduto, sempre più infuriato nel vedere la vita di onesti cittadini turbata dai soprusi di quanti vivono di delinquenza, Kersey decide di vestire di notte i panni del vendicatore.

Comincia così una caccia all'uomo volta a trovare i responsabili della distruzione della sua famiglia, ma la città inizia a chiedersi se il vigilante sia un angelo custode o solo portatore di morte...