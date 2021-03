Il Gatto con gli stivali 2 e The Bad Guys: svelata la data di uscita

Puss In Boots 2 e The Bad Guys, due dei nuovi film di DreamWorks Animation, hanno ora una data di uscita: venerdì 23 settembre 2022 e venerdì 15 aprile 2022. I due progetti verranno distribuiti nelle sale americane da Universal che ora ha deciso quando li proporrà agli spettatori.

La seconda avventura del simpatico Gatto con gli stivali si intitolerà Puss in Boots: The Last Wish e sarà diretto da Joel Crawford e prodotto da Mark Swift, team che ha già realizzato I Croods 2 - Una nuova era.

L'attore Antonio Banderas darà nuovamente voce al felino che, in questo capitolo della storia, scoprirà che la sua passione per l'avventura ha avuto delle conseguenze e ha perso otto delle sue nove vite, avendone così a disposizione solo una. Il Gatto con gli Stivali intraprenderà quindi un'epica avventura per provare a trovare il mitico Ultimo Desiderio e riavere nove vite.

The Bad Guys racconterà invece la storia di cinque cattivi che hanno compiuto epici crimini: Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Piranha, Mr. Shark e Ms. Tarantula. I protagonisti cercheranno ora di compiere l'impresa più difficile: diventare buoni. Il progetto si basa sui libri scritti da Aaron Blabey che hanno venduto oltre 8.2 milioni di copie in tutto il mondo. Alla regia c'è Pierre Perifel, al suo debutto alla guida di un film. La produzione è curata da Damon Ross, Rebecca Huntley, Blabey, Etan Cohen e Patrick Hughes.