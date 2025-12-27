Dreamworks riporta uno dei suoi più grandi villain per Natale: lo vedremo in un altro film?

DreamWorks riporta sotto i riflettori il Lupo di Il Gatto con gli Stivali con un'illustrazione natalizia firmata da un'artista dello studio. Un ritorno simbolico che riaccende l'interesse per uno dei villain animati più memorabili degli ultimi anni.

Il ritorno del Lupo: quando un villain diventa mito

Tra i capitoli più apprezzati dell'intero universo di Shrek, Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio ha lasciato un segno profondo soprattutto grazie al suo antagonista. Il Lupo, figura silenziosa e implacabile, è stato percepito fin da subito come qualcosa di diverso rispetto ai classici cattivi dell'animazione: non un semplice ostacolo narrativo, ma una personificazione della fine, elegante e inquietante allo stesso tempo. Interpretato in originale da Wagner Moura, il personaggio ha accompagnato il Gatto con gli Stivali in una riflessione inusuale per un film family-oriented, quella sulla mortalità e sul tempo che scorre.

In questi giorni natalizi, il Lupo è tornato a far parlare di sé grazie a un'illustrazione realizzata da Daria Khil, artista interna a DreamWorks, che lo ritrae intento a consultare una personalissima "lista dei cattivi". Non si tratta di un contenuto ufficiale legato a un nuovo progetto, ma il gesto ha avuto l'effetto di una miccia: riaccendere l'attenzione su un personaggio che, a distanza di tre anni dall'uscita del film, continua a esercitare un fascino raro.

Al momento, lo studio non ha confermato né un suo ritorno né l'arrivo di un nuovo film dedicato a Il Gatto con gli Stivali. L'unica certezza è che un nuovo Shrek è previsto per il 2027, con il ritorno di Shrek, Ciuchino, Fiona e dei loro figli. Sul destino del Gatto con gli Stivali e del suo colorato gruppo di comprimari, invece, tutto resta sospeso.

L'eredità del Lupo tra cinema e immaginario pop

Il successo del Lupo non si è fermato ai confini dell'animazione. In modo sorprendente, il personaggio ha influenzato anche il cinema live action. Il regista Ryan Coogler ha infatti rivelato che proprio questo antagonista è stato una delle principali fonti d'ispirazione per Peccatori, il suo film sui vampiri.

Il Lupo in Il Gatto con gli Stivali

In un'intervista recente, Coogler ha spiegato: "Quando parlo delle influenze di questo film, Il Gatto con gli Stivali - l'ultimo desiderio è una delle più importanti. Pensate al villain, alla Morte, ai suoi tratti distintivi, come gli occhi, e al suo modo di porsi". Un riconoscimento che dice molto sull'impatto culturale del personaggio, capace di superare il recinto del cinema d'animazione per insinuarsi in territori più oscuri e adulti.

Nel frattempo, il finale post-credit del film ha lasciato una porta socchiusa: Il Gatto e la sua nuova compagnia si dirigono verso "Far Far Away", il cuore dell'universo di Shrek. Un indizio narrativo che, unito alla popolarità persistente del Lupo, alimenta l'idea che il personaggio possa tornare non solo in illustrazioni celebrative, ma anche sul grande schermo.

In un'epoca in cui i villain vengono spesso rivalutati e riscritti, il Lupo rappresenta un caso quasi ideale: già complesso, già iconico, già entrato nell'immaginario collettivo. Se e quando DreamWorks deciderà di riportarlo in scena, non dovrà reinventarlo, ma semplicemente lasciarlo tornare a fare... il suo lavoro.