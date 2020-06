Il fuggitivo: stasera su Iris il film con Harrison Ford e Tommy Lee Jones

In onda stasera su Iris alle 21:00 c'è Il fuggitivo, thriller datato 1993, diretto da Andrew Davis con protagonisti assoluti Harrison Ford e Tommy Lee Jones, vincitore del premio Oscar e del Golden Globe grazie al Marshal Samuel Gerard.

Richard Kimble (Harrison Ford) è uno stimato medico di Chicago la cui vita sta per cambiare drasticamente in seguito all'omicidio della ricca moglie, trovata da lui stesso in casa con il cranio fracassato. In assenza di un colpevole, viene condannato lo stesso Kimble per un omicidio che non ha commesso. Durante il trasferimento in carcere riesce a fuggire potendo cosi mettersi alla ricerca del vero colpevole, ma sulle sue tracce finisce il Marshal Samuel Gerard (Tommy Lee Jones).

Presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1993, Il fuggitivo, come la serie tv da cui prende ispirazione (Il fuggiasco, andata in onda dal 1963 al 1967) è basato su un reale fatto di cronaca: l'omicidio di Marilyn Sheppard, avvenuto nel 1954 in Ohio, di cui fu accusato il marito, il medico Sam Sheppard.

Accolto benissimo da critica e pubblico, nel 1994 è stato candidato a 7 Premi Oscar, vincendo poi solo la statuetta per il Miglior attore non protagonista, andata a Tommy Lee Jones.

E lo stesso attore, nel 1998, sarà protagonista, vestendo ancora i fortunati panni di Samuel Gerard, del sequel/spin-off U.S. Marshals - Caccia senza tregua.