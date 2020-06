Il Fuggitivo: quando Harrison Ford si infortunò sul set ma continuò a recitare

Durante le riprese de Il Fuggitivo, Harrison Ford subì un infortunio sul set danneggiando gravemente alcuni legamenti della gamba destra girando una delle scene di fuga nei boschi. A detta dell'attore le riprese del film furono a dir poco estenuanti dal punto di vista fisico anche se l'infortunio non pregiudicò la sua performance.

Ford rifiutò di sottoporsi ad un intervento chirurgico fino alla fine delle riprese ed implementò l'infortunio nella sua performance facendo zoppicare il suo personaggio in tutte le scene successive. In ogni scena del film successiva all'infortunio Richard Kimble, infatti, corre zoppicando.

L'attore americano ha dichiarato in un'intervista: "Ho dato tutto me stesso durante le riprese, credo che il film tratti una tematica importante, lo sappiamo che il sistema giuridico non è perfetto, che le persone commettono errori e credo che sia importante riflettere su questi argomenti. Se il gioco vale la candela un infortunio non rappresenta un problema."

Le riprese de Il fuggitivo si sono svolte fra la Carolina del Nord, il Tennessee e Chicago; nella scena iniziale dell'incidente del treno è stato usato un vero treno abbandonato dal costo di un milione di dollari. Nella prima parte del film Harrison Ford sfoggia una folta barba: durante le riprese Ford interpretò anche Indiana Jones da adulto in un breve cameo in un episodio della serie TV Le avventure del giovane Indiana Jones ed è per questo motivo che nell'episodio in questione Indiana Jones è apparso con la barba.