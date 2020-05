Il Fuggitivo, su Netflix in streaming da oggi

Il fuggitivo arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile il thriller d'azione del 1993 con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, diretti dal regista di Reazione a catena.

Subito dopo l'amatissimo Indiana Jones e l'ultima crociata nel 1989, Harrison Ford ha vestito i panni del dottor Kimble, un importante chirurgo che viene accusato ingiustamente dell'omicidio di sua moglie. Una sera, rientrando a casa, sorprende un uomo con un braccio artificiale nella camera da letto quando il delitto è ormai compiuto. Avviene una colluttazione tra i due e l'assassino scappa, lasciando Kimble nel mirino della polizia che decide di aver trovato il suo colpevole, poiché le prove sembrano tutte contro di lui.

Harrison Ford ne Il fuggitivo

Durante il trasferimento dalla prigione però, il furgone che trasporta i detenuti viene coinvolto in un incidente e Kimble evade, per provare a ricostruire il puzzle che potrebbe scagionarlo e tirare fuori la verità su quanto accaduto realmente quella notte. Sulle sue tracce l'agente Samuel Gerard interpretato da Tommy Lee Jones, che non demorde fino alla fine. Il fuggitivo è stato un incredibile successo, avendo ricevuto 7 nomination agli Oscar - con la vittoria di Lee Jones come Migliore Attore Non Protagonista, avendo incassato quasi 370 milioni di dollari e avendo ispirato uno spin-off (U.S. Marshals - Caccia senza tregua)

