Il favoloso mondo di Amélie, su Prime Video in streaming da oggi

Il favoloso mondo di Amélie, il film del 2001 diretto da Jean-Pierre Jeunet con Audrey Tautou e Mathieu Kassovitz, arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 1 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Più di venti anni sono trascorsi dall'uscita al cinema de Il favoloso mondo di Amélie, film che è stato in grado sin da subito di conquistare il botteghino internazionale, registrando un incasso di circa 173milioni di dollari (a fronte di un budget di 11 milioni). L'interpretazione impeccabile di Audrey Tautou, la sceneggiatura poetica e la colonna sonora hanno contribuito fortemente al successo dell'opera.

Il film è stato capace di diventare un punto di riferimento per intere generazioni di ragazze che hanno sognato di vivere le bellezze di Parigi proprio come fatto dalla protagonista del film. La ventiduenne Amélie, cameriera a Montmartre, è una ragazza ingenua e innocente che vive una vita solitaria. Sua madre, infatti, è morta davanti a Notre-Dame mentre suo padre, colpito dallo choc, dedica tutte le sue attenzioni ad un nano da giardino. Con un innato senso della giustizia dentro, la giovane decide che è venuto il momento di fare qualcosa per gli altri.