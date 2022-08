Il duro del Road House: al via le riprese del remake con Jake Gyllenhaal (FOTO)

Hanno preso il via in Repubblica Dominicana le riprese de Il duro del Road House, remake del cult con Patrick Swayze che vede nuovo protagonista Jake Gyllenhaal.

Jake Gyllenhaal ha condiviso su Instagram la prima foto dal set del remake de Il duro del Road House per confermare l'inizio delle riprese in Repubblica Dominicana. Il film prodotto da Amazon Studios rilegge il cult del 1989 interpretato da Patrick Swayze. Nella foto, Jake Gyllenhaal è in posa insieme al regista Doug Liman, regista con cui confessa di aver voluto lavorare da anni.

Road House sarà diretto da Doug Liman da una sceneggiatura di Anthony Bagarozzi e Charles Mondry. La nuova versione segue un ex combattente dell'UFC che accetta un lavoro come buttafuori in un rude ritrovo nelle Florida Keys, ma ben presto scopre che non tutto è come sembra in questo paradiso tropicale.

Nel cast, a fianco di Jake Gyllenhaal, troviamo Daniela Melchior, l'ex campione di lotta Conor McGregor, Billy Magnussen, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp e Bob Menery.

Il remake de Il duro del Road House è prodotto da JJ Hook, Alison Winter e Aaron Auch, con Joel Silver per Silver Pictures.

Il film originale, diretto da Rowdy Herrington, vedeva Patrick Swayze nel ruolo di un buttafuori di nome Dalton, assunto per ripulire uno dei bar più chiassosi e rumorosi del Missouri: The Double Deuce. Nel cast anche Kelly Lynch, Sam Elliott, e Ben Gazzara.