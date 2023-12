Il duro del Road House: Jake Gyllenhaal più muscoloso che mai nelle prime immagini del remake

Jake Gyllenhaal sfoggia un fisico scolpito e più muscoloso che mai nelle prime immagini di Road House, remake de Il duro del Road House, cult del 1989 con Patrick Swayze. Le immagini sono state anticipate in un teaser diffuso da Prime Video.

Nel teaser vediamo Jake Gyllenhaal a torso nudo su un ring di quello che appare come un combattimento clandestino, successivamente il personaggio di Gyllenhaal che affronta un nutrito gruppo di avversari in un parcheggio scarsamente illuminato. Colpisce in faccia un antagonista e chiede sarcasticamente "Ti ho appena schiaffeggiato, stai bene?" prima di annientare il resto del gruppo con le sue agili abilità nelle arti marziali miste.

Di cosa parla Il duro del Road House

Nell'originale del 1989, una guardia di sicurezza protegge un bar lungo la strada nel Missouri da un malvagio uomo d'affari locale. I dettagli diffusi sul remake sono scarsi, ma sappiamo che il personaggio di Gyllenhaal è un ex combattente dell'UFC e che questa volta il film è ambientato in Florida. Doug Liman ha diretto il progetto, mentre Daniela Melchior, Billy Magnussen e la star dell'UFC Conor McGregor sono i co-protagonisti.

Il reel anticipa anche scene da Ricky Stanicky, una nuova commedia fantasy di Peter Farrelly con Zac Efron e John Cena. Possiamo anche intravedere il film musicale di Jennifer Lopez This Is Me...Now: The Film, la commedia romantica Upgraded con Camila Mendes, The Idea of ​​You con Anne Hathaway e molti altri progetti cinematografici. Tra le serie anticipati The Boys 4, Fallout, Expats e Mr. and Mrs. Smith.