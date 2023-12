Il Diavolo Veste Prada, la scelta di Meryl Streep non aveva convinto tutti: 'Pensavano fossimo pazzi'

Il casting di Meryl Streep per il ruolo di Miranda Priestley in Il Diavolo Veste Prada sembra non abbia convinto alcuni dei produttori che consideravano l'attrice "non divertente".

Meryl Streep ha interpretato Miranda Priestley nel film Il Diavolo Veste Prada, ma la scelta di affidarle il ruolo non era stata accolta in modo totalmente positivo, come rivelato da Wendy Finerman, che faceva parte del team di produttori.

La rivelazione è emersa durante un episodio del podcast Hollywood Gold dedicato al film arrivato nelle sale nel 2006.

Una scelta che non ha convinto tutti

Meryl Streep ne Il diavolo veste Prada

Parlando del casting del film Il diavolo veste Prada, Finerman ha spiegato perché alcune persone vicine alla produzione non erano convinte che Meryl Streep fosse la scelta giusta.

Wendy ha raccontato: "E per quanto riguarda Meryl, le persone pensavano fossimo pazzi. Ho avuto delle persone che mi hanno chiamata e detto: 'Siete folli? Non è mai stata divertente, nemmeno in un giorno della sua vita'".

La produttrice ha quindi sottolineato: "Lei è stata divertente e avevano torto. Ma questo era chiaramente un mondo diverso per lei".

L'interpretazione dell'attrice nel film è considerata una delle migliori della sua carriera grazie al modo in cui ha portato in vita il personaggio di Miranda.

Alcuni giorni fa, Anne Hathaway ed Emily Blunt avevano ricordato il tempo trascorso sul set spiegando che erano dispiaciute perché, mentre loro si stavano divertendo moltissimo, Meryl aveva deciso di seguire il Metodo e rimanere totalmente immersa nel personaggio, situazione che non le ha fatto avere un'esperienza totalmente positiva.