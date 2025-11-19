Bette Midler anticipò Miranda Priestly: la scena di Affari d'oro torna virale

Nel 1988 Bette Midler riuscì ad incutere timore ad un intero ufficio ben prima di Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly in Il diavolo veste Prada. Su Instagram è diventata virale una clip tratta da Affari d'oro.

L'autore del post, Kendall LeJeune, ha evidenziato tutte le somiglianze tra l'ingresso del personaggio di Midler nel suo ufficio e quello del personaggio di Streep nel suo.

Bette Midler ben prima di Miranda Priestly

"Guardate come reagisce ogni singola persona. La corsa ai telefoni. I raddrizzamenti della postura. Il panico collettivo mascherato da professionalità. È così che appare il potere prima ancora che qualcuno dica una parola. Ogni reazione è cronometrata. Ogni battito coreografato" scrive LeJeune.

"Il modo in cui il mio cervello di 7 anni ha catalogato QUESTO come l'ingresso di potere originale. Il diavolo veste Prada si prende tutto il merito, ma questa scena ha scritto il manuale per prima. L'ingresso dall'ascensore. La camminata. Il terrore silenzioso. Tutto qui. 1988".

Affari d'oro anticipa la scena di Il diavolo veste Prada

Nel film del 2006, Miranda Priestly (Meryl Streep) entra nell'ufficio di Runway in maniera molto simile a Bette Midler in Affari d'oro. Il film di Jim Abrahams fu anche la prima partecipazione di Michele Placido ad un film hollywoodiano.

In Affari d'oro, libero adattamento de La commedia degli errori di Shakespeare, i personaggi di Bette Midler e Lily Tomlin sono due sorelle gemelle scambiate alla nascita. Entrambe gestiscono l'azienda di loro padre e Sadie (Midler) si afferma come una spietata donna d'affari.

Nel cast del film, oltre alle due magnifiche protagoniste, Bette Midler e Lily Tomlin, anche Michael Gross, Barry Primus, Michele Placido, Fred Ward, Seth Green Daniel Gerroll e Edward Herrmann. Abrahams era famoso anche per aver fatto parte del trio di registi completato dai fratelli David e Jerry Zucker che lavorarono ad alcuni film di successo come L'aereo più pazzo del mondo e la sceneggiatura della trilogia de Una pallottola spuntata.