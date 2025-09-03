Anne Hathaway contro i paparazzi sul set de Il diavolo veste Prada 2: "Oggi ci sono bambini, rilassatevi"

La star del sequel del film con Meryl Streep e Stanley Tucci ha sgridato i paparazzi presenti sul set ricordando che in quel momento erano presenti dei minori.

People ha pubblicato un video sui social dal set de Il diavolo veste Prada 2, nel quale Anne Hathaway si scaglia nei confronti dei paparazzi presenti durante le riprese.

I paparazzi hanno preso d'assalto le location di New York City nelle quali viene girato il film per catturare alcune immagini delle scene e delle star presenti nel cast.

Anne Hathaway ha protetto i bambini sul set de Il diavolo veste Prada 2

Nel video si vede l'interprete di Andy Sachs nel film proteggere i minori sul set, in una giornata di riprese che prevedeva la presenza di bambini nelle scene.

Anne Hathaway in una scena de Il diavolo veste Prada

"Dovete rilassarvi" ha detto Hathaway ai paparazzi "Oggi ci sono dei bambini sul set. Tutti sanno che ci sono dei bambini sul set? Quindi tutti si rilasseranno, e passeremo una bellissima giornata perché qui ci sono dei bambini. Grazie".

Il ritorno di Anne Hathaway nel sequel de Il diavolo veste Prada 2

Anne Hathaway torna nel ruolo di Andy Sachs, che nel film originale era una giornalista alle prime armi e assistente personale della spietata direttrice della rivista di moda Miranda Priestly (Meryl Streep).

Al momento, non ci sono grosse novità sulla trama del sequel ma pare che tutto ruoti intorno alla crisi dell'industria dell'editoria che coinvolgerà anche Runway e la sua storica direttrice Miranda Priestly.

Nel cast del film, oltre a Meryl Streep nel ruolo di Miranda Priestly, Anne Hathaway nel ruolo di Andy Sachs, Emily Blunt nel ruolo di Emily Charlton e Stanley Tucci nel ruolo di Nigel, ci saranno anche alcune new entry di prestigio come Kenneth Branagh nel ruolo del marito di Miranda, insieme a Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak e Pauline Chalamet in ruoli non ancora svelati.