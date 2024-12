Il Diavolo Veste Prada 2, Emily Blunt sul sequel: "Se ne è parlato, ma non posso confermare nulla"

L'attrice Emily Blunt ha parlato della possibilità di essere coinvolta in Il Diavolo veste Prada 2, sequel della commedia cult con Anne Hathaway e Meryl Streep.

Il diavolo veste Prada potrebbe tornare sugli schermi con un sequel, anche se è troppo presto per ogni conferma. Emily Blunt ha parlato della possibilità che la storia prosegua con un secondo capitolo mentre era ospite del Red Sea Film Festival.

La possibilità di un ritorno di Blunt

La commedia Il diavolo veste Prada ha avuto come star, oltre a Emily Blunt, anche Anne Hathaway, Meryl Streep e Stanley Tucci.

L'interprete dell'assistente di Miranda, Emily Charlton, ha spiegato: "Ci sono state delle voci, sono accadute delle cose, ma non so se posso confermare qualcosa completamente... Ma saremmo tutti felici di lavorare di nuovo insieme".

Anne Hathaway con Blunt nel film cult

Blunt ha ricordato l'esperienza vissuta sul set spiegando: "All'epoca non sapevo semplicemente nulla. Mi ricordo che il mio agente mi ha chiamata in occasione del weekend del debutto e mi ha detto: 'Ha avuto questo risultato'. Ho risposto: 'Ed è buono?'. Quando lo stavamo girando, stavamo piangendo dal ridere ogni giorno. Abbiamo pensato che stessimo facendo qualcosa di divertente... Ma non sapevo che sarebbe diventata questa cosa che è diventata un tale successo... Ora mi viene citata ogni settimana".

Il diavolo veste Prada, 10 ingredienti di una commedia intramontabile

Emily ha inoltre sottolineato che interpretare quel ruolo ha aiutato molto la sua carriera: "Ha gettato le basi necessarie al fatto che le persone mi considerassero maggiormente come un'attrice in grado di interpretare altri personaggi oltre a quelli dei progetti in costume... Molte persone britanniche sono semplicemente obbligate a indossare abiti del passato o una corona a un certo punto della loro carriera".

I primi dettagli del sequel

Disney ha affidato ad Aline Brosh McKenna il compito di scrivere la sceneggiatura del nuovo film ispirato ai romanzi scritti da Lauren Weisberger ambientati nel mondo della moda e dell'editoria.

Con una foto tratta dal primo film, Meryl Streep aveva quindi confermato il suo coinvolgimento dichiarando: "Miranda ritornerà". Il commento dell'attrice premio Oscar è la prima conferma riguardante il cast del secondo capitolo della storia iniziata con Il diavolo veste Prada.