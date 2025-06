Il diavolo veste Prada 2, Emily Blunt aggiorna i fan sulle riprese del sequel

Un anno dopo essere stato annunciato ufficialmente, Il diavolo veste Prada 2 entrerà finalmente in produzione quest'estate.

Pur mantenendo un certo riserbo sui dettagli del prossimo sequel del film campione d'incassi della stagione 2006, adattamento cinematografico del romanzo di Lauren Weisberger, Emily Blunt ha rivelato che il film entrerà in produzione il mese prossimo, e una volta sul set riprenderà il ruolo di Emily Charlton.

"Mi è permesso dirlo?", ha chiesto Blunt al suo agente con una risata prima di condividere la notizia con Entertainment Tonight, scherzando: "Si capisce che sto evitando di rispondere alla domanda? Si capisce che non posso dirvi nulla?".

Cosa racconterà il sequel de Il diavolo veste Prada

Anne Hathaway e Stanley Tucci ne Il diavolo veste Prada

Il sequel, in fase di sviluppo alla Disney, debutterà nelle sale il 1° maggio 2026. Anche se ancora non è stato confermato ufficialmente il casting, si prevede che Blunt verrà raggiunta da Streep e Hathaway. Il sequel del libro di Weisberger del 2013 Revenge Wears Prada: The Devil Returns segue Andy come redattrice di una nuova rivista per spose, mentre organizza il proprio matrimonio e vive nella paura dell'inevitabile ricongiungimento con Miranda Priestley.

Anne Hathaway e Meryl Streep ne Il Diavolo veste Prada

Con la sceneggiatrice del primo film Aline Bros McKenna che tornerà a scrivere il sequel e il regista David Frankel nuovamente a bordo del progetto, Blunt si è sbilanciata un po' su ciò che sta intende fare con il suo personaggio: "È davvero strano, non ho nemmeno letto un copione. Non lo so. Mi chiedo solo: 'Dov'è finita?'. Ma la risposta certa non la so".

Con il debutto nelle sale cinematografiche avvenuto esattamente questo stesso mese di 20 anni fa, Il diavolo veste Prada, vedeva Anne Hathaway nel ruolo della neolaureata Andy Sachs, che accetta un lavoro presso la rivista di moda Runway come assistente della diabolica Miranda Priestley (Meryl Streep). "Sembra sia passato tutto in un batter d'occhio", ha riflettuto Blunt.