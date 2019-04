Il curioso caso di Benjamin Button, su Netflix in streaming da oggi!

Siamo quasi a metà aprile ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming è Il curioso caso di Benjamin Button, l'enorme film di David Fincher con Brad Pitt e Cate Blanchett.

In effetti è davvero bizzarro il destino di Benjamin Button, il personaggio interpretato da Brad Pitt del nuovo, atteso film di David Fincher tratto da un breve racconto del grande narratore americano F. Scott Fitzgerald. L'attore interpreta un uomo che, nato inspiegabilmente già anziano, ringiovanisce con il passare degli anni. Innamoratosi di una bella trentenne (Daisy, che ha il volto del premio Oscar Cate Blanchett), vive un rapporto che deve affrontare un'insolita prova: lei continua a invecchiare normalmente, mentre lui diventa sempre più giovane.

Brad Pitt in un'immagine de Il curioso caso di Benjamin Button

Il curioso caso di Benjamin Button è stato uno dei più grandi successi del 2008: si è presentato alla Notte degli Oscar con la cifra mostruosa di 13 nomination, portando a casa tre statuette per Trucco, Effetti Speciali e Scenografia. Al box office il film di David Fincher non ha brillato come al solito, anche se a fronte di un budget di 150 milioni di dollari, ne ha portati nelle casse oltre 330. Una curiosità: per il trucco incredibile applicato su Brad Pitt, la durata del 'trattamento' poteva arrivare anche a cinque ore al giorno.

Il curioso caso di Benjamin Button è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.