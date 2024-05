Il Corvo: il nuovo trailer italiano regala anticipazioni sul ritorno di Eric Draven sul grande schermo

La storia di Eric Draven, dopo il cult con star Brandon Lee, tornerà sul grande schermo: il 28 agosto debutterà infatti nelle sale italiane The Crow - Il Corvo, di cui Eagle Pictures ha condiviso un nuovo trailer.

Nel filmato pubblicato online si ripercorrono i momenti principali della drammatica storia e molte spettacolari scene d'azione.

Cosa racconterà il film

Nel film The Crow - Il corvo il protagonista è l'attore Bill Skarsgård nel ruolo di Eric Draven, il personaggio ispirato alla graphic novel di James O'Barr.

Rupert Sanders si è invece occupato della regia del progetto.

La storia prende il via seguendo Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA Twigs), legati da un amore profondo, e mostrando come vengano brutalmente uccisi da una banda di criminali.

Eric ha la possibilità di salvare l'amata sacrificando se stesso e decide quindi di intraprendere una vendetta contro i loro assassini, compiendo un viaggio attraverso il mondo dei vivi e dei morti.

Il Corvo "trap" di Bill Skarsgard, una visione audace per le nuove generazioni (che ovviamente fa discutere)

Le polemiche

Dopo le prime immagini della nuova versione, online i fan hanno criticato duramente la scelta di riportare nelle sale la storia dopo il film con Brandon Lee, che ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto sul set.

Alex Proyas, regista del lungometraggio degli anni '90, si era unito alla voce di chi era contrario ricordando: "Il Corvo non è solo un film. Lee è morto realizzandolo ed è stato concluso come testimonianza del suo splendore perduto e della tragica perdita. Il film è la sua eredità. Ed è come dovrebbe rimanere".