The Crow - Il corvo: la star Danny Huston dice che il reboot non imiterà l'originale

La Lionsgate ha condiviso un nuovo breve teaser di The Crow - Il corvo, che ci dà un'altra occhiata a Eric Draven in azione, mentre la star Danny Huston ha assicurato ai fan che il reboot sarà diverso dal classico degli anni '90.

Anche se non sarebbe esatto dire che il prossimo reboot de Il corvo è molto atteso dalla Lionsgate, c'è una certa curiosità intorno al film e i fan sono interessati a saperne di più. Ora, forse in attesa di un secondo trailer, la Lionsgate ha condiviso un nuovo breve promo. Il teaser dura solo pochi secondi, ma ci dà un'altra occhiata a Eric Draven (Bill Skarsgård) che elimina brutalmente alcuni cattivi, scatenando la sua furia. Potete dare un'occhiata al video in calce alla news.

The Crow - Il corvo: Bill Skarsgård disapprova il finale del reboot in arrivo

Danny Huston rassicura i fan sull'originale

A proposito della curiosità che circonda il reboot, durante una recente intervista con Screen Rant, l'attore di Wonder Woman Danny Huston - che interpreterà, indovinate un po', il cattivo de Il corvo - ha assicurato ai fan che questo film non cercherà di "imitare" l'originale.

"Sì, in un certo senso non si vogliono rifare le cose belle, ma lasciarle in pace, perché sono belle. Perché rifarle? Ma detto questo, sono anche un'ispirazione, e per quanto si voglia rispettare ciò che è stato fatto prima, si vuole anche fare qualcosa di diverso. Non si vuole imitare, perché si farebbe la stessa cosa, e sarebbe peggio, non sarebbe altrettanto bello. mettiamola così", ha detto l'attore.

"Quindi, in questo caso, c'era l'opportunità di raccontare questa specie di Murder of Crows, una storia a tinte fosche sulla vendetta, e di creare un linguaggio visivo diverso, pur ispirandosi ad essa e ai suoi personaggi, ma realizzando qualcosa di diverso", ha concluso Huston.

Sebbene The Crow non sia ancora stato presentato alla critica, una prima reazione al film è stata recentemente condivisa online dallo scrittore di Warrior Cliff Dorfman, e non è affatto positiva.

La sinossi de Il corvo recita: "Le anime gemelle Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) vengono brutalmente assassinate quando i demoni del passato oscuro di lei li raggiungono. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric parte alla ricerca di una spietata vendetta sui loro assassini, attraversando i mondi dei vivi e dei morti per rimettere a posto le cose sbagliate".