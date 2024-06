Il Corvo: le prime reazioni lo descrivono come "inguardabile"

Probabilmente è giusto dire che non c'è stato molto entusiasmo intorno al prossimo reboot de Il Corvo della Lionsgate. I fan del film degli anni '90 interpretato da Brandon Lee non erano esattamente entusiasti della prospettiva di una nuova versione dell'acclamata graphic novel di James O'Barr prima che venissero diffusi il primo trailer e le foto, e le reazioni si sono intensificate quando abbiamo visto per la prima volta Bill Skarsgård in azione nei panni di Eric Draven.

Ora, una prima reazione al film è stata condivisa online dallo scrittore di Warrior Cliff Dorfman, che ha taggato lo studio dopo aver assistito a una prima proiezione. Dorfman ha chiaramente pensato bene di cancellare il post poco dopo, ma non abbastanza in fretta!

"Se ipoteticamente uno vedesse una proiezione de Il Corvo che Lionsgate distribuirà ad agosto, potrebbe dire che è orribile, è inguardabile, non sprecate i vostri soldi, o non riesco a credere che sia così peggio dell'originale. Lo è. E non fatelo".

Vale la pena notare che Dorfman ha scritto la sceneggiatura di una versione precedente de Il Corbo che sarebbe stata diretta da F. Javier Gutierrez, quindi la sua opinione potrebbe non essere del tutto imparziale. Nonostante ciò, è difficile immaginare che molti fan siano eccessivamente sorpresi da questo verdetto.

Una pessima accoglienza

Alex Proyas, che ha diretto il film originale, ha già condiviso in precedenza i suoi pensieri non proprio entusiasti sul remake, ed è tornato sui social media all'inizio di quest'anno per commentare il fatto che il trailer ha ricevuto più di 50.000 non mi piace su YouTube già dal primo giorno della sua pubblicazione (quel numero è poi salito a oltre 88.000).

"Non provo alcuna gioia nel vedere la negatività sul lavoro di un altro regista", ha esordito Proyas. "E sono certo che il cast e la troupe avessero davvero tutte le buone intenzioni, come tutti noi in ogni film. Quindi mi addolora dire altro su questo argomento, ma credo che la risposta dei fan parli chiaro. Il corvo non è solo un film. Brandon Lee è morto durante le riprese ed è stato terminato come testimonianza della sua genialità perduta e della sua tragica perdita. È la sua eredità. È così che dovrebbe rimanere.L'enorme quantità di commenti negativi sul trailer del remake di The Crow potrebbe essere un brutto segno per il risultato del film".

La sinossi de The Crow - Il corvo recita: "Le anime gemelle Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) vengono brutalmente assassinate quando i demoni del passato oscuro di lei li raggiungono. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric parte alla ricerca di una spietata vendetta sui loro assassini, attraversando i mondi dei vivi e dei morti per mettere a posto le cose sbagliate". Il film sarà interpretato anche da Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger in ruoli non rivelati. Zach Baylin e Will Schneider hanno scritto la sceneggiatura.