Il Commissario Rex, stasera su Rai 2: trama e durata dell’episodio del 20 agosto

Il Commissario Rex torna stasera, giovedì 20 agosto, su Rai 2. Al centro dell'episodio, intitolato Morte sotto i riflettori, ci sono Max, Julia e uno spettacolo teatrale destinato a trasformarsi in un incubo.

Dopo la pausa per i Campionati europei di atletica leggera 2026 di Birmingham, su Rai 2 torna in prima visione Il Commissario Rex con il quarto episodio dell'undicesima stagione. Nella puntata in onda giovedì 20 agosto, il celebre cane poliziotto affianca il commissario Max Steiner in una nuova indagine ambientata nel pittoresco Südbahnhotel al Semmering. Ecco la trama, il cast e la durata dell'episodio.

Il Commissario Rex 11, episodio 4: trama cast e durata di Morte sotto i riflettori

L'ispettore Max Steiner si concede una serata di relax uscendo a cena e a teatro con Julia. I due assistono a uno spettacolo teatrale organizzato nel pittoresco Südbahnhotel al Semmering. La donna è particolarmente interessata perché sul palco recita suo cugino Christian, nel ruolo di Mefistofele nel Faust di Goethe.

Ma dietro lo spettacolo si nasconde una vecchia tragedia: un anno prima Anton Mosner, l'impresario della compagnia teatrale, era morto folgorato durante una rappresentazione. Per quella morte era stato condannato per omicidio colposo il direttore tecnico Rudi Schober, che però si proclama innocente.

Birgit Minichmayr, Daniel Langbein, Florian Carove, Josef Ellers, Gerhard Liebmann e Katrin Lux.

Durante il loro soggiorno, Rudi evade approfittando di un permesso carcerario e torna al vecchio hotel deciso a dimostrare la propria innocenza. Organizza quindi un piano estremamente pericoloso: piazza degli esplosivi nell'edificio e prende in ostaggio i membri della compagnia teatrale. Anche Max e Julia finiscono coinvolti e vengono legati alle sedie, diventando spettatori involontari del dramma.

A quel punto Max deve cercare di calmare la situazione, scoprire chi sta realmente nascondendo la verità sulla morte di Mosner e fermare Rudi prima che faccia saltare in aria l'hotel. Le indagini fanno emergere infatti un intreccio di gelosia, invidia, rancori e vendetta tra i membri della compagnia, mentre all'interno dell'hotel si consuma una corsa contro il tempo tra vecchi rancori, gelosie e segreti del cast, l'infallibile Rex e la squadra del commissariato lavorano dall'esterno per orchestrare un piano d'azione, neutralizzare la minaccia delle bombe e liberare gli ostaggi prima dell'esplosione.

Nel cast troviamo Maximilian Brückner nel ruolo del commissario Max Steiner, affiancato da Ferdinand Seebacher, che interpreta l'ispettore Felix Burger, e da Doris Golpashin, nei panni del maggiore Evelyn Leitner. Alfred Dorfer interpreta il medico legale, il dottor Tom Wippler. Completano il cast principale Sophie Borchardt e Marie Burchard. L'episodio ha una durata di circa 87 minuti e terminerà intorno alle 23:00, quando Rai 2 lascerà spazio a tre episodi della seconda stagione della serie N.C.I.S. Origins.